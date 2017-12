Einschaltquoten: ARD-Serien trotz Verschiebung vorn

Mit 5,49 Mio. Zuschauern (MA: 18,1 Prozent) holte sich die ARD -Krankenhausserie "In aller Freundschaft" gestern den Tagessieg bei den Einschaltquoten und lag damit wie die zuvor ausgestrahlte Serie "Die Kanzlei" (4,92 Mio. Zuschauer / MA: 15,9 Prozent) auf Vorwochenniveau - und das trotz einer zehnminütigen Verschiebung aufgrund des kurzfristig ins Programm genommenen "Brennpunkt" zur IOC-Entscheidung über den Ausschluss Russlands als Nation von den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Dieser kam auf 4,95 Mio. Zuschauer (MA: 16,3 Prozent). Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 2,4 Mio. Zuschauer (MA: 7,8 Prozent) die "ZDFzeit"-Reportage über "DHL, Hermes & Co.". Ihre größte Reichweite des Tages hatten die Mainzer bereits im Vorabendprogramm mit den "Rosenheim-Cops" (4,43 Mio. Zuschauer / MA: 15,8 Prozent) erzielt gehabt.Zu den Gewinnern des gestrigen Abends kann durchaus aus Vox gezählt werden. Dort starteten die beiden neuen Formate "6 Mütter" (8,8 Prozent) und "Richtig (v)erzogen" (neun Prozent) bei den 14- bis 49-Jährigen mit Werten deutlich über dem Senderschnitt. Zweistellige Werte in dieser Zielgruppe erzielten in der gestrigen Primetime nur eine der beiden alten Folgen der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (10,5 bzw. 9,2 Prozent) sowie zwei der vier "Simpsons" -Folgen auf ProSieben (8,8; 9,5; 10,7 und elf Prozent). Sat.1 kam mit dem Krimi "Keine zweite Chance" in dieser Zielgruppe lediglich auf einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Die Kabel-eins -Formate "Rosins Restaurants" und "K1 Magazin" rissen mit 5,2 und 4,9 Prozent ebenso wenig Bäume aus wie "Zuhause im Glück" (3,9 Prozent) und die "Pop-Giganten" (fünf Prozent) bei RTL II

