Einschaltquoten: ARD mit Pokal-Nachholspiel vorn

Am frühen Abend übertrug die ARD gestern die Nachholpartie des DFB-Pokal-Viertelfinales zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund. Den 3:0-Erfolg des Bundesligisten gegen den Drittligisten sahen in der ersten Halbzeit 5,15 Mio. Zuschauer (MA: 21,4 Prozent), in der zweiten waren es 6,25 Mio. Zuschauer (MA: 20,5 Prozent). Zum Vergleich: den Bestwert für DFB-Pokal-Spiel-Übertragungen in dieser Saison hatte das Achtelfinalspiel zwischen dem BVB und Hertha BSC Berlin am 8. Februar mit mehr als sieben Mio. Zuschauern erzielt gehabt. Zum Tagessieg bei den gestrigen Einschaltquoten reichte es für die gestrige Fußballübertragung dennoch. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" kam im Anschluss daran auf 4,79 Mio. Zuschauer (MA: 15,6 Prozent) und lag damit gut 200.000 Zuschauer über ihrem Vorwochenwert. Aufgrund der Fußballübertragung auf den Sendeplatz nach den "Tagesthemen" ausweichen musste die letzte Folge der Serie "Frau Temme sucht das Glück" und erreichte gerade einmal 1,07 Mio. Zuschauer (MA: 6,7 Prozent). Das ZDF kam gestern mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "No-Name oder Marke?" auf 3,97 Mio. Zuschauer (MA: 12,2 Prozent); ihre größte Reichweite des Tages erzielten die Mainzer erneut mit der Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" , die mit 4,45 Mio. Zuschauern (MA: 14,8 Prozent) allerdings gut 300.000 Zuschauer unter ihrem Vorwochenwert geblieben war.Bei den 14- bis 49-Jährigen lag eine Doppelfolge der RTL -Serie "Bones - Die Knochenjägerin" mit 14,2 bzw. 14,1 Prozent über dem Senderschnitt; die Gesamtreichweiten betrugen 2,71 Mio. Zuschauer (MA: 8,7 Prozent) bzw. 2,69 Mio. Zuschauer (MA: 9,2 Prozent). An diese Werte reichte die private Konkurrenz bei Weitem nicht heran. Zufrieden kann Vox mit einem 14/49-Marktanteil von 9,3 Prozent für seinen Ex-Sportler-Wettstreit "Ewige Helden" sein. ProSieben lag mit vier Folgen der "Simpsons" mit Werten zwischen 6,8 und 9,6 Prozent in dieser Zielgruppe ebenso im einstelligen Bereich wie "Circus HalliGalli" (8,8 Prozent) im Anschluss daran; in der Vorwoche hatte "Circus HalliGalli" mit 11,4 Prozent noch einen Jahresbestwert erzielt gehabt. Die Sat.1 -Komödie "Leg dich nicht mit Klara an" erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend einen Marktanteil von 6,9 Prozent und lag damit nur gut einen Prozentpunkt über der RTL-II -Datingshow "All inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe", die sich im Wochenvergleich um knapp einen Prozentpunkt auf 5,7 Prozent steigern konnte. Kabel eins erzielte mit "Neues vom Hankenhof - Tamme forever!" einen 14/49-Marktanteil von 4,1 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen