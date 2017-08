Einschaltquoten: ARD-Dienstagsserien gut erholt

Großansicht Wieder Tagessieger bei den Einschaltquoten: "In aller Freundschaft" Wieder Tagessieger bei den Einschaltquoten: "In aller Freundschaft"

Mit 5,42 Mio. Zuschauern (MA: 16,9 Prozent) holte sich die ARD -Krankenhausserie "In aller Freundschaft" gestern Platz eins bei den Einschaltquoten; die zuvor ausgestrahlte Serie "Um Himmels Willen" (4,34 Mio. Zuschauer / MA: 16,3 Prozent) sorgte sogar für einen Doppelsieg für Das Erste. Gegenüber der Vorwoche, als das ZDF die Übertragung der 1:2-Niederlage der TSG Hoffenheim im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool im Programm hatte, entspricht dies einem Plus von gut 700.000 bzw. gut 600.000 Zuschauern. Gestern Abend sahen im Zweiten 1,97 Mio. Zuschauer (MA: 7,4 Prozent) die "ZDFzeit"-Dokumentation "Bratmaxe, Bruzzler & Co."; die größte Reichweite des gestrigen Tages für das ZDF erzielte die nach dem "Heute Journal" ausgestrahlte "37 Grad"-Reportage "Rentnerglück am Goldstrand" (3,52 Mio. Zuschauer / MA: 16,6 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Primetime-Sieg an zwei Folgen der RTL -Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (13,7 bzw. 12,1 Prozent). Zufrieden dürfte man auch bei Sat.1 sein, wo die Erstausstrahlung der Komödie "Rockstars zähmt man nicht" zunächst auf 9,4 Prozent kam, bevor "Promi Big Brother" mit 13,9 Prozent einen deutlich zweistelligen Wert erzielte. Von den vier bei ProSieben ausgestrahlten Folgen der "Simpsons" (8,8 bis 9,9 Prozent) schaffte es dagegen keine in die Zweistelligkeit.Um gut zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche zulegen konnte gestern Abend die Vox -Doku-Soap "Hot oder Schrott", die auf einen 14/49-Marktanteil von 9,2 Prozent kam. Auf Vorwochenniveau lag hingegen die RTL-II -Doku-Soap "Hartz aber herzlich" (6,8 Prozent), die sich deutlich gegen die Kabel-eins -Reihe "Achtung Abzocke" (4,8 Prozent) behaupten konnte.

Quelle: Blickpunkt:Film

