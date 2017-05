Einschaltquoten: Alles Fußball oder was?

Die höchste Zuschauerzahl des Wochenendes erzielte erwartungsgemäß das DFB-Pokalfinale in der ARD . Den 2:1-Sieg der Dortmunder Borussen über Eintracht Frankfurt verfolgten 9,82 Mio. Zuschauer, wodurch ein Marktanteil von exakt 39 Prozent zustande kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 36,9 Prozent. Fraglos Top-Werte, allerdings blieb zuletzt 2011 ein Pokalfinale unter der Zehn-Millionen-Marke. Die Finalpaarung des Vorjahrs zwischen Bayern München und Dortmund lockte noch 13,79 Mio. Zuschauer (MA: 49,2 Prozent) an. Auch die diesjährige Halbfinalbegegnung der Dauerrivalen lag brachte es auf ein größeres Publikum (11,33 Mio. / 35,2 Prozent). mit einer Wiederholung aus der Krimreihe "Der Kommissar und das Meer" kam das ZDF der Fußballübertragung noch am nächsten (3,17 Mio. / 12,4 Prozent).Wenig Überraschendes auch am gestrigen Sonntag. Der NDR "Polizeiruf 110: Einer für alle, alle für Rostock" sicherte sich mit 6,58 Mio. Zuschauern (MA: 22,2 Prozent) erwartungsgemäß den souveränen Tagessieg. Bei den 14- bis 49-Jährigen sprangen 20,0 Prozent heraus. Den Silberrang sicherte sich RTL mit der Übertragung des Formel-1-Rennens aus Monaco, das dem Privatsender 5,23 Mio. Zuschauer und starke 34,5 Prozent Marktanteil bescherte. Auf die Freude am Nachmittag folgte für die Kölner die Ernüchterung am Abend. "Mensch Gottschalk" blieb mit 1,60 Mio. Zuschauern (MA: 6,0 Prozent) insgesamt und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weit hinter den Erwartungen.Platz drei im sonntäglichen Quotenranking ging an das ZDF -Herzkino mit der Romanze "Fluss des Lebens: Geliebte Loire" (4,05 Mio. / 13,6 Prozent und respektable 6,4 Prozent bei den Jungen). In der Zielgruppe 14-49 konnte Prosieben mit 11,0 Prozent für "Mortdecai - Der Teilzeitgauner" ganz zufrieden sein, Sat.1 mit 7,6 Prozent für "It's Showtime!" eher nicht.

