Einschaltquoten: 25 Prozent Marktanteil für "GZSZ"-Jubiläum

Großansicht Zum Schluss der "GZSZ"-Jubiläumsfolge wurde es richtig dramatisch (Bild: RTL) Zum Schluss der "GZSZ"-Jubiläumsfolge wurde es richtig dramatisch (Bild: RTL)

Mit 4,19 Mio. Zuschauern (MA: 15,6 Prozent) holte sich Daniel Harrichs im Rahmen des ARD -Themenabends "Gefährliche Medikamente" ausgestrahlte diwafilm-Produktion "Gift" gestern den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Mit nur rund 40.000 Zuschauern weniger belegte "Aktenzeichen XY...ungelöst" (4,15 Mio. Zuschauer / MA: 15,5 Prozent), das zur gleichen Zeit im ZDF lief, Platz zwei. Für die ZDF-Fahndungssendung war dies die niedrigste Reichweite seit Mai 2011. Der Bronzerang bei den gestrigen Einschaltquoten ging an die Dokumentation "Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt, gefälscht" (3,55 Mio. Zuschauer / MA: 13,8 Prozent).In der Zielgruppe de 14- bis 49-Jährigen holte die die RTL -Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" , die anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums als 90-minütige Folge ausgestrahlt wurde, einen Marktanteil von 25 Prozent. Die 6.255ste "GZSZ"-Folge erzielte damit den besten Wert seit der 5.000sten Folge Die anschließende Dokumentation "25 Jahre GZSZ - Stars, Storys & Geheimnisse" kam in dieser Zielgruppe auf 21,7 Prozent. Die Gesamtreichweiten betrugen 3,5 Mio. Zuschauer (MA: 13,8 Prozent) bzw. 3,12 Mio. Zuschauer (MA: 11,9 Prozent).Auch "Aktenzeichen XY...ungelöst" erzielte mit 10,5 Prozent noch einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit sogar knapp vor der gestern ab 21.15 Uhr ausgestrahlten Folge der ProSieben -Krankenhausserie "Grey's Anatomy" (10,1 Prozent). Die um 20.15 Uhr ausgestrahlte Folge der Serie lag mit 8,3 Prozent deutlich im einstelligen Bereich. Schwestersender Sat.1 kam mit der Rankingshow "15 Dinge, die Sie über Mc Donald's wissen müssen" auf einen Marktanteil von 6,6 Prozent in dieser Zielgruppe und konnte sich damit nur knapp gegen Ridley Scotts behaupten, der Kabel eins einen 14/49-Marktanteil von 6,4 Prozent einbrachte. Vox kam gestern Abend mit zwei Folgen der Krimiserie "Rizzoli & Isles" auf 7,4 bzw. 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, RTL II erzielte mit einer Doppelfolge der "Teenie-Mütter" 4,2 und 5,1 Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen