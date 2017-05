Einschaltquoten: 2:0 für ARD-Serien

Die ARD startete gestern Abend die 16. Staffel der Serie "Um Himmels Willen" und holte sich damit gleich den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Mit 5,5 Mio. Zuschauern (MA: 17,7 Prozent) lag die Reichweite allerdings leicht unter dem Auftaktwert der 15. Staffel im Januar vergangenen Jahres; der Marktanteil war jedoch leicht höher als noch vor gut einem Jahr. Platz zwei belegte die anschließende Krankenhausserie "In aller Freundschaft" , die mit 5,49 Mio. Zuschauern (MA: 17,4 Prozent) auf dem Niveau der zuletzt vor zwei Wochen ausgestrahlten Folge lag. Erst auf Platz drei im gestrigen Quotenranking folgt die ZDF -Übertragung des Halbfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und Atletico Madrid mit 5,07 Mio. Zuschauern (MA: 17,3 Prozent). Zum Vergleich: in der vergangenen Saison war das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München im Zweiten auf 11,69 Mio. Zuschauer (MA: 36,8 Prozent) gekommen; beim Rückspiel waren es dann sogar mehr als zwölf Mio. Zuschauer gewesen. Das Champions-League-Finale zwischen den beiden Madrider Stadtrivalen sahen im vergangenen Jahr 8,19 Mio. Zuschauer (MA: 31,2 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte RTL gestern mit einer Doppelfolge der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (14,7 bzw. 12,7 Prozent) die Nase vorn. ProSieben kam mit vier Folgen der "Simpsons" auf Marktanteile zwischen 10,6 und 7,9 Prozent in dieser Zielgruppe; in diesem Bereich lag auch das Sat.1 -Drama "Erdbeben im Paradies" (8,4 Prozent). RTL II erzielte mit seinen Doku-Soaps "Zuhause im Glück" und "Die Bauretter" gestern 14/49-Marktanteile von 4,7 und 6,3 Prozent und ließ damit sowohl die Kabel-eins -Doku-Soap "Raus aus dem Zwang" (4,5 Prozent) als auch das Vox -Talkformat "The Story of my Life" (3,7 Prozent) hinter sich.

