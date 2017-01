Einreichungsfrist für Animation Production Day 2017 läuft

Großansicht Über 250 Besucher kamen zur APD Konferenz 2016 (Bild: Animation Production Day/Reiner Pfisterer) Über 250 Besucher kamen zur APD Konferenz 2016 (Bild: Animation Production Day/Reiner Pfisterer)

Noch bis 27. Februar können Animationsprojekte aus den Bereichen Film, TV-Serie, Mobile Content, Game, Cross- und Transmedia für den wichtigsten Koproduktions- und Finanzierungsmarkt für Animationsprojekte in Deutschland, den Animation Production Day 2017, eingereicht werden. Insgesamt 35 Projekte werden für eine Teilnahme am APD 2017 ausgewählt. Die Chancen, dort passende Produktions- und Finanzierungspartner zu finden, stehen laut einer Pressemitteilung gut: So sei rund ein Drittel der in den vergangenen Jahren vorgestellten Projekte mittlerweile erfolgreich produziert worden. In vorab geplanten One-on-One Meetings bringt der APD jedes Jahr rund 130 Produzenten, Sender, Vertriebe, Verleiher, Förderinstitutionen und Banken zusammen.Die Formulare für die Projekteinreichung finden Sie unter www.animationproductionday.de Der Animation Production Day wird in diesem Jahr erstmals durch das Creative Europe MEDIA Programm gefördert, wodurch unter anderem das APD-Talent-Programm weiter ausgebaut werden kann. So wird es in diesem Jahr 13 Plätze für deutsche und europäische Newcomer geben, die auf dem APD ein eigenes Projekt präsentieren möchten. Auch hierfür finden Sie die Bewerbungsunterlagen auf der Website.In den vergangenen Jahren hat sich der APD verstärkt mit nationalen und internationalen Partnern vernetzt, um Finanzierungswege für Animationsprojekte zu beschleunigen, um deutschen Produzenten bessere Zugänge zum internationalen Markt zu verschaffen und um bessere Möglichkeiten für internationale Koproduktionen zu eröffnen. Diese Kooperationen werden 2017 fortgesetzt und weiter ausgebaut.Der Animation Production Day 2017 findet am 4. und 5. Mai im Rahmen des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart und der FMX , International Conference on Animation, Effects, VR, Games and Transmedia statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

