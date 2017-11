Einreichrekord bei Berlinale Talents

Großansicht Florian Weghorn leitet die Berlinale Talents (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015) Florian Weghorn leitet die Berlinale Talents (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015)

Das Thema der Berlinale Talents 2018 lautet "Secrets". Damit will sich die Netzwerkplattform des deutschen A-Festivals den versteckten Botschaften in filmischen Geschichten und Bildern widmen. Mit knapp 3200 Bewerbungen für die Teilnahme an diesem Angebot kann die Berlinale einen neuen Rekord vermelden: Insgesamt sind die Bewerbungen um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein internationales Auswahlkommitee ist derzeit mit den Sichtungen beschäftigt. Eingeladen werden letzten Endes 250 internationale Talente und über 100 ExpertInnen und MentorInnen, die dann die Chance haben werden, über ihre "Secrets of Success" zu diskutieren und sich gemeinsam den hochaktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen des Teilens, Enthüllens und Bewahrens zuzuwenden. Berlinale Talents findet vom 17. bis 22. Februar 2018 in unmittelbarer Nähe zum Festivalzentrum in den drei Häusern des HAU Hebbel am Ufer statt und bietet mehr als 25 öffentliche Vorträge und Filmscreenings an. Florian Weghorn , der Programmleiter von Berlinale Talents, kommentiert das Schwerpunktthema: "Wir wollen nichts verstecken; diese offene Kollaboration erzeugt den spezifischen Community-Spirit für alle, die zu Berlinale Talents kommen. Doch Filme sind auch geheimnisvoll, da sie alles zeigen und zugleich kunstvoll verbergen. Uns fasziniert diese Magie des Verborgenen und das geheime Band zwischen den Kreativen, dem filmischen Werk und dem Publikum."Alle Infos unter www.berlinale-talents.de

Quelle: Blickpunkt:Film

