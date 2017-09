"Eine ganz neue Dynamik"

Großansicht Der ehemalige CDU-Politiker, der unter anderem von 1998 bis 2004 als Minister im baden-württembergischen Kabinett von Erwin Teufel fungierte, ist seit 1. November 2008 Geschäftsführer der Produzentenallianz. Im Vorfeld der Übernahme dieses Postens hatte er 2008 sein Landtagsmandat niedergelegt. Zu den zahlreichen vorherigen Wirkungsstätten Palmers zählt unter anderem der Aufsichtsratsvorsitz der Filmakademie Baden-Württemberg, den er von 1996 bis 2008 innehatte. Christoph Palmer

Großansicht Christoph Palmer (r.) mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Alexander Thies, Vorsitzender des Gesamtvorstands der Produzentenallianz (Bild: Produzentenallianz) Christoph Palmer (r.) mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Alexander Thies, Vorsitzender des Gesamtvorstands der Produzentenallianz (Bild: Produzentenallianz)

Großansicht Christoph Palmer im Gespräch mit der MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzenden Karola Wille (Bild: Produzentenallianz) Christoph Palmer im Gespräch mit der MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzenden Karola Wille (Bild: Produzentenallianz)

Vorausschicken möchte ich, dass wir mit allen im Bundestag vertretenen Parteien gut zusammengearbeitet haben. Tatsächlich sehen wir einen parteiübergreifenden politischen Konsens hinsichtlich des Stellenwerts einer nachhaltigen und auch international wahrnehmbaren Filmförderung. Nicht nur im Bund, sondern auch auf Ebene der Länder. Aus Sicht der Produzentenallianz war diese Legislaturperiode natürlich besonders erfreulich. 2016 ging nicht nur der German Motion Picture Fund an den Start, sondern die Mittel für die kulturelle Filmförderung der BKM wurden um 15 Mio. Euro massiv erhöht. Wenn jetzt auch noch die angekündigte Aufstockung des bereits im laufenden Jahr mit 25 Mio. Euro an den Start gebrachten DFFF II auf 75 Mio. ab 2018 Realität wird - worauf nicht zuletzt angesichts des eben beschriebenen Konsens alles hindeutet - dann sprechen wir von einer glatten Verdoppelung der Fördermittel des Bundes. Angesichts dieser Entwicklung kann sich auch eine filmpolitische Lobby zufrieden zeigen. Zwar gibt es international gesehen trotzdem noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Aber man muss zumindest konstatieren, dass wir nach dieser Legislaturperiode auch an dieser Stelle von einer ganz neuen Dynamik sprechen. Dafür gilt mein Dank vor allem Kulturstaatsministerin Monika Grütters.So würde ich das nicht interpretieren. Die Koalitionäre einer neuen Bundesregierung werden sich aber in der Tat darüber verständigen müssen, wie Förderung in Zukunft strukturiert sein soll. Dabei wird es nicht zuletzt um die Frage gehen, ob der GMPF als separates Instrument fortgeführt werden sollte. Die Allianz jedenfalls tritt dafür ein, DFFF und GMPF zu überarbeiten, um am Ende zu einer konsistenten, verlässlichen und vor allem planbaren automatischen Förderung aus einem Guss zu gelangen.Lassen Sie es mich so sagen: Der GMPF wurde ja als eine Art "Hilfsmaßnahme" des damaligen Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel geboren, der damit auf die Kürzungen beim DFFF zu Beginn der Legislaturperiode reagiert hat. Das war eine sehr beherzte Reaktion, mit der man am Ende insofern Akzente setzte, als die Maßnahme insbesondere auch hochkarätigen TV-Produktionen zugutegekommen ist. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich der GMPF aus dem Stand zu einem Renner entwickelt, bei dem die Nachfrage die vorhandenen Mittel klar übersteigt. Wenn man also eine Bündelung von Fördermaßnahmen ins Auge fassen sollte, wäre es sehr wichtig, die Erfahrungen mit dem GMPF in ein neues Instrument einfließen zu lassen - was natürlich vor allem auch die Adressaten dieser Fördermaßnahme anbelangt. Aus unserer Sicht ist die Ressortfrage nicht prioritär. Worauf es ankommt, sind die konkreten Elemente einer künftigen Förderung.Ich denke und hoffe, dass sich gute Argumente am Ende durchsetzen. Das deutsche High-End-Drama hat in den vergangenen Jahren enorme Erfolge gefeiert - und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Auch außerhalb der Produktionswirtschaft sind sich die Experten einig, dass im Bereich der hochwertigen TV-Serien enormes Potenzial liegt, gerade in der internationalen Vermarktung. Warum sollte man auf dieses Potenzial verzichten? Wichtig wäre mir an dieser Stelle übrigens der Hinweis, dass man den Blick nicht auf Kinofilme und High-End-Serien beschränken darf. Dokumentationen und Animation/VFX müssen selbstverständlich ihren Platz in einem nachhaltigen Förderinstrument haben.Die grundsätzliche Weichenstellung ist jedenfalls richtig. Aber nach unserem Verständnis ist auch hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vonseiten der BKM erreichen uns vielfältige Signale, dass man dort die Bedeutung einer wirksamen VFX-Förderung klar erkannt hat. Das wiederum beinhaltet, keine unrealistischen Einstiegsschwellen zu setzen. Allerdings machen die europarechtlichen Vorgaben die konkrete Ausgestaltung der Richtlinien alles andere als einfach. Zudem wünschen wir uns generell, dass nationale wie internationale Produktionen, unabhängig von der Höhe des Budgets, vom DFFF einheitlich mit 25 Prozent gefördert werden können. Im Rahmen der ab 2018 potenziell verfügbaren Mittel wäre das durchaus darstellbar.Was ich auch dort klar gemacht habe, ist, dass wir stets von Kultur- wie Wirtschaftsförderung gleichermaßen sprechen. Filmförderung wird sich nur rechtfertigen können, wenn sie eine kulturfördernde Agenda beinhaltet. Deshalb tun wir gut daran, den kulturellen Wert dessen zu betonen, was wir schaffen. Dass Film in erheblich höherem Maße als manche andere Kunstform eine genuin wirtschaftliche Bedeutung hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn wir uns rein auf das Thema Standort- bzw. Wirtschaftsförderung reduzieren ließen, würden wir in einem ungleich höheren Maß Akzeptanz- und Argumentationsprobleme haben.Grundsätzlich besteht zwischen uns und dem FFA-Vorstand kein Dissens hinsichtlich der Feststellung, dass es Ziel sein sollte, nachvollziehbar erfolgreich zu produzieren. Auch bekennen sich die Leitlinien durchaus zum "künstlerischen Erfolg" als ein mit dem FGG in Einklang stehendes Postulat. Was wir ablehnen, ist die Fixierung auf bestimmte Budget- und Zuschauergrenzen. Diese erachten wir als zu starr, zumal die Potenziale in der absoluten Mehrzahl der Fälle im Vorfeld nicht halbwegs konkret abschätzbar sind. Unsere Sorge ist daher, dass die Leitlinien an dieser Stelle zu reglementierend wirken könnten. Wenn aber alle Beteiligten, vor allem jene in den Kommissionen, vom Bewusstsein getragen sind, dass innovative und unkonventionelle Projekte nicht verhindert werden sollen, fallen die Folgen der Leitlinien in der Praxis vielleicht nicht so schwerwiegend aus. Das gilt es jetzt zu beobachten.Zunächst einmal muss man die Situation differenziert betrachten. Denn die Anzahl der rein deutschen Spielfilme ist nur in sehr überschaubarem Maße gewachsen. Wo wir deutliche Zuwächse verzeichnen können, ist - erfreulicherweise! - bei den deutschen Beteiligungen an internationalen Koproduktionen. Auch die Zahl der Dokumentationen hat sicherlich zugenommen, aber gerade in diesem Bereich sprechen wir ja von einer sehr konkreten Ausrichtung. Viele der Filme, die angeblich eine sogenannte "Schwemme" auslösen, wenden sich an ein ganz spezifisches Publikum und können innerhalb ihrer "Nische" erfolgreich sein. Dass durch sie Leinwände verstopft würden, stimmt nicht. Ganz entscheidend ist, dass die Zunahme von Projekten mit deutscher Beteiligung, die wir im vergangenen Jahrzehnt beobachten konnten, mit einem markanten Anstieg des deutschen Marktanteils verbunden war. Natürlich gab es da gelegentliche Dellen, aber der Trend ist ganz klar positiv. Ich plädiere anstelle von Pauschalurteilen daher für einen ausgewogenen Blick. Denn dann kommt man schnell von dem Vorwurf an die Produzenten weg, sie würden über Bedarf und an den Erwartungen vorbei produzieren.Die Allianz hat sich stets für eine adäquate Kinoförderung ausgesprochen und z.B. auch die massive Unterstützung mitgetragen, die Bund und Länder den Kinos im Zuge der Digitalisierung zukommen ließen. Wir haben ein existenzielles Interesse am Erhalt der Kinolandschaft. Sollte sich zeigen, dass die Betreiber tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, die dafür notwendigen Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen, kann man sicherlich darüber nachdenken, zusätzliche Mittel zu Verfügung zu stellen. Allerdings wenden wir uns dagegen, der Produktionsförderung, und damit dem genuinen Auftrag der FFA, immer weitere Mittel zu entziehen. Diesen Weg sollten wir nicht gehen, schließlich leitet die FFA ihre Legitimation primär aus der Förderung der Filmproduktion als ihrer Kernaufgabe ab.Sie haben recht, wenn Sie die ursprünglichen Pläne der EU-Kommission als GAU bezeichnen. Denn für uns steht ohne jeglichen Zweifel fest, dass die faktische Abschaffung der Möglichkeit, Inhalte territorial zu lizenzieren, bestehende Finanzierungsmodelle zerstören würde. Die Folge? Produktionen wären kaum noch zu realisieren, die kulturelle Vielfalt würde massiv reduziert. Das kann doch auch nicht im Sinne der Kommission sein! Allerdings steht zu hoffen, dass deren fehlgeleitete Initiative nicht zuletzt dank des beeindruckend geschlossenen Auftretens der europäischen Filmwirtschaft abgewandt werden kann. Wichtige Ausschüsse des EU-Parlaments jedenfalls haben sich mit überwältigender Mehrheit gegen die Pläne der Kommission ausgesprochen und auch im EU-Rat gibt es dafür keine Mehrheit. Hilfreich war sicherlich, dass sich u.a. Frankreich und Spanien klar im Sinne der Filmwirtschaft positioniert haben. In Deutschland hat das vor allem die Kulturstaatsministerin getan. Im Bundesjustizministerium hat man sich dagegen zurückhaltend gezeigt, weil man sich von europaweiten Lizenzierungen Vorteile für die Verbraucher versprach. Die Beeinträchtigung der kulturellen Vielfalt hat man dort offenbar nicht ausreichend bedacht.Im Rahmen des sogenannten trilateralen Verfahrens müssen sich Kommission, Parlament und Rat nun verständigen. Der Ball liegt jetzt bei der Kommission. Sie ist aufgerufen, bis Herbst einen neuen Vorschlag vorzulegen. Aufgrund der eindeutigen Positionierung von Parlament und Rat sind wir eigentlich zuversichtlich, was dessen Inhalt anbelangt, Entwarnung kann aber beileibe noch nicht gegeben werden. Wir werden das weitere Prozedere sehr genau beobachten und hoffen natürlich, dass auch eine neue Bundesregierung mit vollem Einsatz für unsere Belange eintritt.Das kann man ohne jegliche Übertreibung so sagen, zumal es sich nicht nur um ein enorm wichtiges, sondern auch sehr komplexes Feld handelt, bei dem wir vier Kategorien unterscheiden müssen: die vollfinanzierten Auftragsproduktionen, die teilfinanzierten Produktion, die Kino-Koproduktionen und die reinen Lizenzankäufe. Die sprichwörtliche Musik spielt vor allem bei den teilfinanzierten Produktionen. Denn wenn ein Produzent ein Werk mitfinanziert, hegt er die berechtigte Erwartung, im Gegenzug Rechte zu erhalten, mittels derer er die Chance hat, sein Investment zu refinanzieren. Und die werthaltigsten Rechte sind einerseits die Auslandsrechte per se, andererseits die VoD-Rechte in ihren verschiedenen Ausprägungen. Mit der ARD sind wir im Wege einer Clusterung innerhalb eines sogenannten Schichtenmodells zumindest schon einmal zu einer grundsätzlichen Bewertung gelangt. Für SVoD und TVoD werden hier jeweils bis zu sechs Prozent der Produktionskosten zugrunde gelegt. Die Fragen sind aber noch nicht annähernd abschließend besprochen, auch bei der ARD ist noch völlig offen, wie die Rechte zum Beispiel je nach Aufenthaltszeit in den Mediatheken konkret zu bewerten wären. Dennoch wäre das Schichtenmodell auch in den Gesprächen mit dem ZDF ein guter Ansatz. Dort haben wir indes auf anderem Gebiet bereits 2016 Neuland beschritten.Für eine längerfristige Online-Nutzung von vollfinanzierten Auftragsproduktionen in den Telemedienangeboten des ZDF wurde ein zusätzlicher Gewinnaufschlag eingeführt. Mit der ARD sind wir an dieser Stelle noch nicht so weit. Eine wichtige Frage stellt sich bei den Teilfinanzierungen übrigens auch hinsichtlich der Exklusivität der Rechte: Inwieweit darf ein mitfinanzierender Produzent Inhalte, die in einer Mediathek von ARD oder ZDF stehen, an andere Plattformen lizenzieren? Bei den Kino-Koproduktionen laufen nach Kündigung der Eckpunkte die Verhandlungen zwischen den Produzenten - Allianz, VDFP und der Produzentenverband NRW agieren hier gemeinsam - auf der einen und den öffentlich-rechtlichen Sendern auf der anderen Seite. Hier gibt es noch keinen Konsens, die Gespräche sind jedoch konstruktiv und gehen in der zweiten Oktoberhälfte in die nächste Runde. Was wiederum das aktuelle Verbot der Einstellung von reinen Lizenzankäufen in die Mediatheken betrifft, würde dessen Abschaffung im Rundfunkänderungsstaatsvertrag Einstimmigkeit unter den Ländern erfordern. Das wird, denke ich, eher schwierig. Man wird sehen. Aktuell jedenfalls führen wir unzählige Einzelgespräche mit den Ländern. Wir können von ihnen zwar nicht erwarten, dass sie gezielte Einzelvorgaben für den Bereich der teilfinanzierten Produktionen machen. Aber wir hätten doch sehr gerne ihre Unterstützung, um mit ARD und ZDF in einen strukturierten Verhandlungsprozess zu kommen, der alle Bereiche abdeckt.Ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte der Produzentenallianz, dass es uns gelungen ist, für die laufende Gebührenperiode eine öffentlich-rechtliche Sonderfinanzierung Programm in der Größenordnung von 150 Mio. Euro zu erreichen - für Produzenten und Kreative. Neben dieser Programmoffensive ist es auch gelungen, mit ARD und ZDF Eckpunkte zu vereinbaren, die zu deutlichen Budgeterhöhungen für die jeweiligen Einzelproduktionen geführt haben. Das lässt sich seit 30. August nun auch beim ZDF völlig transparent über deren Portal nachvollziehen, wo nicht nur Produktionsvolumina, auch nach Genres, sondern auch Minutenpreise gelistet sind. Und es zeigt sich z.B., dass der durchschnittliche 90-Minüter um rund 100.000 Euro höher angesetzt ist, als noch vor zwei bis drei Jahren. Es kommt also tatsächlich etwas an, die Budgets weiten sich aus. Natürlich besteht immer wieder Justierungsbedarf, aber die Eckpunkte unterliegen ja einem laufenden Evaluierungsprozess. Nichtsdestoweniger bleiben wir natürlich weiterhin unter erheblichem Kostendruck. Dem wird man auch in den anstehenden Tarifverhandlungen mit ver.di Rechnung tragen müssen.Ganz grundsätzlich gesagt: Gerade mit Blick auf die Macht internationaler Großkonzerne und anonymer Strukturen im Netz kommt ARD und ZDF zur Erhaltung unserer Demokratie eine dramatische wachsende Bedeutung zu. Wir benötigen Berichterstattung, wie sie in dieser Breite und Verlässlichkeit nur ein unabhängiges, öffentlich-rechtliches Rundfunksystem bieten kann. Eine Finanzierung, die dessen Aufgaben gerecht werden soll, wird auf Dauer nicht ohne eine maßvolle Erhöhung auskommen. Das läuft über ein geregeltes Verfahren, das der Einflussnahme durch die Politik weitgehend entzogen ist. An der Objektivität der KEF, der auch Vertreter von Rechnungshöfen angehören, gibt es wohl kaum einen Zweifel. Die KEF wird einen Vorschlag unterbreiten - und aktuell gibt es Hinweise, dass sie nach zwölf Jahren eine leichte Anhebung empfehlen wird. Diese muss dann natürlich auch gut begründet sein, aber davon ist auszugehen.Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja nicht, dass nur in Renten investiert wird, in Sportrechte oder in Technik. Es geht um die Finanzierung hochwertigen, relevanten Programms. Eine Vermeidung von Doppelstrukturen und der Abbau von absoluten Nischenangeboten müssen nach wie vor auf der Agenda stehen. Daher halten wir die Bemühungen zur Effizienzsteigerung, die die Länder unter dem Begriff "Beitragsstabilität" diskutieren, für richtig und unterstützen sie.Nein, im Gegenteil. Film fasziniert die Menschen ungebrochen, das zeigen auch die Zahlen. Das bewegte Bild hat nichts von seiner Relevanz verloren, ganz egal, ob man es nun im linearen Fernsehen oder über ein Streamingportal sieht; ob man ins Kino geht oder sich ein Heimkino einrichtet. Dass über unsere Branche diskutiert wird, ist auch in unserem Sinne - und kritische Stimmen gehören in einer Demokratie notwendigerweise dazu. Wir stellen uns der Debatte jedenfalls gerne - und tun das mit großem Selbstbewusstsein.Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

