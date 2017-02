"Ein Sieg gegen den Hass"

Während sich US-Präsident Donald Trump weiter gewohnt kämpferisch gab, nachdem ein Berufungsgericht in San Francisco beschlossen hatte, das von ihm verhängte Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern weiterhin auszusetzen - via Twitter ließ er verlauten: "Wir sehen uns vor Gericht. Die Sicherheit unserer Nation steht auf dem Spiel" - gab es in den sozialen Medien zahlreiche positive Reaktionen aus Hollywood auf das Urteil. Michael Moore : A victory against hate. Appeals Court rules against Trump. His Muslim Ban can not be enforced for the time being. Seth Rogen : Does this dude not know that they literally just saw him in court? Judd Apatow : Oh shit--- he is using caps! Someone explained the caps lock to our so called President baby Mira Sorvino : Thank God!!And TY to all the judges, and lawyers and citizens who protested! This is our America!Danny Zucker: .@POTUS On one hand this is a HUMILIATING loss for you but on the other hand America sees you as the LOSER you've always known you are! #LOL Stephen Colbert : SEE YOU IN COURT WHERE WE ALREADY ARE BUT A DIFFERENT COURT SHUT UP NO YOU'RE STUPID! Stephen King : Court ruling: Basically what the judges said was this: "Fear of the boogeyman does NOT allow the trashing of the Constitution." Patton Oswalt : Trump didn't think laws applied to him BEFORE he was president. This #9thCircuit ruling must be surreal and terrifying for him. Beau Willimon : Pay attention. Trump admin RUSHED for decision saying "Security!" Then lost. If they slow down on SCOTUS track b/c only 4-4 court, total BS.

Quelle: Blickpunkt:Film

