EclairColor gibt Deutschlanddebüt

Großansicht "La La Land" ist der erste Film, der auch in Deutschland in EclairColor-Technologie zum Einsatz kommt (Bild: Studiocanal) "La La Land" ist der erste Film, der auch in Deutschland in EclairColor-Technologie zum Einsatz kommt (Bild: Studiocanal)

Der zur Ymagis-Gruppe zählende Dienstleister CinemaNext hat die ersten beiden Kinos in Deutschland mit der neuen EclairColor-Technologie ausgerüstet. Seit heute ist im Nürnberger Cinecitta und im Berliner Eiszeit Kino eine optimierte Fassung des Oscar-Favoriten " La La Land " zu sehen. Im Cinecitta wurden - ganz seiner Rolle als Innovationsführer entsprechend - gleich ganze sechs Säle für EclairColor vorbereitet."Deutschland spielt in unserer europäischen Marktstrategie für EclairColor eine tragende Rolle, und dieser Beweis des Vertrauens in unsere innovative Technologie, den uns Wolfram Webers Cinecitta' Multiplexkino und das Eiszeit Kino gegeben haben, ist phantastisch. EclairColor bietet Kinos die Möglichkeit, ihre Projektionsqualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis wesentlich zu verbessern und gleichzeitig noch flexibler in der Programmgestaltung zu werden, da die EclairColor-Projektoren sowohl das Standardformat DCI als auch EclairColor abspielen", so Jean Mizrahi , Mitgründer und CEO der Ymagis-Gruppe."Uns überzeugt, dass wir mit EclairColor ein noch helleres und dynamischeres Bild auf der Leinwand erreichen können. Die Bildqualität entspricht absolut allen anderen HDR-Lösungen auf dem Markt. Wir schätzen besonders den Aspekt, dass es jedem Kinobetreiber möglich ist, EclairColor mit vorhandenen bzw. fertig erhältlichen Projektionslösungen zu nutzen gegenüber anderen Geschäftsmodellen, die auf einer Umsatzbeteiligung basieren. Wir denken, dass HDR-Technologie einen wichtigen Schritt in Sachen Kinotechnik darstellt. Wir konnten mit dem extrem lichtstarkem, kontrastreichen Sony Digital Cinema 4K SRX-515DS Doppelprojektionssystem, sechs Leinwände auf EclairColor vorbereiten", erklärt Cinecitta-Geschäftsführer Wolfram Weber "Mit 'La La Land' in EclairColor erleben die Zuschauer eine nie dagewesene Bildqualität mit satteren Farben und schärferen Details", erläutert Karl-Joachim Lohkamp , Geschäftsführer von CinemaNext Deutschland. "Wir sind stolz auf unsere Kooperation mit Wolfram Weber vom Cinecitta' Nürnberg und Lysann Windisch vom Eiszeit Kino Berlin."Laut CinemaNext verleiht die EclairColor-Technologie Bildern uter anderem mehr Kontrast, Schärfe und Farbtreue und sorge damit für eine "wesentliche Verbesserung" der Projektionsqualität. Die Technologie eigne sich dabei für sämtliche Kino- und Leinwandgrößen. In Frankreich wurden bereits 16 Kinosäle umgerüstet.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen