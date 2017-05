Eclair restauriert 100 Filme aus dem Gaumont-Archiv

Großansicht Christophe Lacroix (Bild: Ymagis) Christophe Lacroix (Bild: Ymagis)

Am Rande des Festival de Cannes gab die Ymagis -Tochter Eclair bekannt, dass sie mit dem Traditionsstudio Gaumont eine Rahmenvereinbarung über die Restaurierung von mindestens 100 Filmen geschlossen hat. Die Vereinbarung erstreckt sich über drei Jahre, innerhalb derer jeweils 25 bis 40 Filme bearbeitet werden sollen.Laut Christophe Lacroix, SVP von Eclair, ist dies der bislang größte Auftrag für die Restaurierungsabteilung von Eclair. Man danke Gaumont, deren strategischer Umgang mit der Filmbibliothek einer ihrer Erfolgspfeiler sei, für das seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2009 entgegengebrachte Vertrauen.Die Restaurierungsabteilung von Eclair besteht seit dem Jahr 2000 und hat seither mehr als 750 Filmklassiker bearbeitet. Insgesamt arbeiten an den Standorten in Paris und Auxerre knapp 70 Mitarbeiter, die sich nicht nur um Filmrestauration, sondern auch um Archivierung in physischer wie digitaler Form kümmern.

Quelle: Blickpunkt:Film

