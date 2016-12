Eclair holt Georg Miros an Bord

Großansicht Georg Miros

Die zur Ymagis-Gruppe gehörende Eclair Deutschland hat Georg Miros als Sales und Business Development Manager verpflichtet. In Eclairs deutschem Hauptsitz in Berlin verantwortet Miros künftig die Verkaufsaktivitäten in den Bereichen Theatrical Delivery, Postproduktion, Digital Distribution, Archivierung und Restauration als auch die Entwicklung neuer, kundenorientierter Dienstleistungen. Er berichtet direkt an Michael Krauth , den Geschäftsführer von Eclair Deutschland. Georg Miros wechselt von Weltkino

