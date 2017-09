"Dunkirk" ist halber Milliardär

Großansicht "Dunkirk" hat weltweit schon eine halbe Mrd. Dollar eingespielt (Bild: Warner) "Dunkirk" hat weltweit schon eine halbe Mrd. Dollar eingespielt (Bild: Warner)

Während der Woche hat "Dunkirk" weltweit 15,4 Mio. Dollar eingespielt und damit insgesamt die 500-Mio.-Dollar-Marke geknackt. Christopher Nolans für ein Budget von etwas mehr als 100 Mio. Dollar entstandenes Weltkriegsdrama hatte bei seinem Start in den USA am vorletzten Juliwochenende 50,5 Mio. Dollar eingespielt und stand dort zu Wochenbeginn insgesamt bei 183,7 Mio. Euro; hinzu kommen 310 Mio. Dollar außerhalb Nordamerikas. In Deutschland kommt "Dunkirk" bis dato insgesamt auf rund 730.000 Besucher.

Quelle: Blickpunkt:Film

