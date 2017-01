Drei Autorinnen für Thomas Strittmatter Preis nominiert

Unter dem Vorsitz von Maria Schrader haben Autorin Julia Franck , Regisseur Till Endemann sowie Drehbuchautor und Regisseur Dirk Kummer aus insgesamt vierzig Einreichungen drei Drehbücher ausgewählt, die ins Rennen um den diesjährigen Thomas Strittmatter Preis der MFG Filmförderung Baden-Württemberg gehen. Bereits mit der Nominierung für den Drehbuchpreis ist eine Prämie von 2500 Euro verbunden.Benni (9) heißt eigentlich Bernadette, aber wehe jemand nennt sie so! Das dünne Mädchen mit der wilden Energie ist das, was man im Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Wo sie hinkommt, fliegt sie wieder raus. Mehr als fünfzehn Einrichtungen hat Benni schon durch, dabei will sie nur eins: wieder bei Mama wohnen. Doch Bianca hat Angst vor ihrer eigenen Tochter. Das Drama der Regie-Absolventin aus der Filmakademie Baden-Württemberg soll nach dem Diplom-Dokumentarfilm "Ohne diese Welt" das Spielfilmdebüt der Regisseurin werden, das sie zusammen mit der kineo Filmproduktion realisieren möchte.Soliman ist auf der Flucht vor seiner eigenen Ausstopfung. Als einziger Elefant im Europa des 16. Jahrhunderts hat er alle Mühe, dem habgierigen Prinzen Cortez nicht in die Falle zu gehen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Amal und der österreichischen Prinzessin Katrina flieht Soliman von Portugal nach Österreich. Doch sein eigentliches Ziel ist seine Heimat - Indien. Das 3D-animierte Kinderabenteuer der beiden Ludwigsburger Autoren, das von wahren Ereignissen inspiriert ist, entsteht als europäische Koproduktion zwischen Deutschland (FFL Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg), Belgien (Cyborn) und Österreich (arx anima) mit Global Screen als Weltvertrieb.Eine Liebesgeschichte zwischen einem jähzornigen, aggressiven Prügelknaben in Geldnot und seinen drei Kindern. Auf der stetigen Jagd nach Jobs, Kohle und seiner Ex-Freundin, befindet er sich plötzlich mitten im Kampf um sein Recht, der Vater seiner Kinder bleiben zu dürfen. Die Handlung des Dramas spielt im Speckgürtel in Mannheim und stammt von der Ludwigsburger Filmakademie-Absolventin Barbara Ott, deren Abschlussfilm "Sunny" erfolgreich auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals lief. Produziert wird ihr Langfilmdebüt von der Lichtblick Media GmbH zusammen mit dem ZDF/Das Kleine Fernsehspiel.Die MFG vergibt den mit 20.000 Euro dotierten Preis im Rahmen der Berlinale am 15. Februar 2017 in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin. Die Auszeichnung wird von Kunststaatssekretärin Petra Olschowski und MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen überreicht.

