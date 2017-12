Drehstart von "House of Cards" auf 2018 verschoben

Die Wiederaufnahme der Dreharbeiten von " House of Cards " soll nun erst Anfang 2018 erfolgen. Dies stellte Netflix -Inhaltechef Ted Sarandos klar. Der ursprünglich avisierte und publik gemachte Drehbeginn der finalen Staffel für den 8. Dezember wird somit noch weiter nach hinten verschoben. Zum ersten Mal öffentlich bestätigt hat Sarandos darüber hinaus, dass Kevin Spacey nicht mehr mitspielen und dass hingegen Robin Wright die tragende Rolle übernehmen wird. Die letzte Staffel soll lediglich acht Folgen umfassen, die vorhergegangenen hatten alle je 13 Folgen. Die Produktion der Serie wurde am 31. Oktober gestoppt, nachdem die ersten Anschuldigungen gegen Kevin Spacey an die Öffentlichkeit drangen. "Wir werden die Serie für die Fans zu einem Abschluss bringen und somit die Weiterarbeit für die 2000 Mitarbeiter in der Gegend um Baltimore herum ermöglichen, deren Existenzgrundlage von der Fortführung abhängt", so Sarandos im Rahmen der Global Media and Communications Conference von UBS in New York.

Quelle: Blickpunkt:Film

