Drehstart für "Pastewka"-Comeback

Großansicht "Dödel des Vertrauens": Bastian Pastewka beim Dreh der achten "Pastewka"-Staffel (Bild: Brainpool/Frank Dicks) "Dödel des Vertrauens": Bastian Pastewka beim Dreh der achten "Pastewka"-Staffel (Bild: Brainpool/Frank Dicks)

Der Wechsel von Sat.1 zu Amazon Prime Video ist längst vollzogen, nach vierjähriger Pause kann es nun mit der Comedy-Serie "Pastewka" weitergehen. In Köln haben die Dreharbeiten zur zehn Folgen umfassenden achten Staffel des mehrfach ausgezeichneten Formats begonnen. Bis voraussichtlich Ende August wird gedreht. Anfang 2018 wird die Serie exklusiv für Prime-Mitglieder bei Amazon Prime Video verfügbar sein. Für den Streamingdienst ist es nach dem Erfolg von "You Are Wanted" die zweite deutsche Originalserie. Das Amazon Original wird von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV produziert.In den neuen Episoden ist das gesamte Ensemble aus den vergangenen Staffeln wieder mit von der Partie: Neben Bastian Pastewka Sonsee Neu als Bastians Freundin Anne, Matthias Matschke als Bastians Halbbruder Hagen, Cristina do Rego als dessen Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer als Bastians Vater Volker, Sabine Vitua als Bastians Managerin Regine Holl und Bettina Lamprecht als ungeliebte Nachbarin Svenja Bruck.Zum Inhalt: Vier Jahre sind nach der letzten Folge vergangen und zu Beginn der neuen Staffel steckt Bastian in einer tiefen Krise. Aufgrund eines Missverständnisses trennt er sich von seiner Freundin Anne, Bruder Hagen hat mit seiner Svenja ein gutlaufendes Street-Food-Unternehmen und Nichte Kimberly eine eigene Rockband - nur Bastian spielt immer noch den "peinlichen Trottel mit dem dicken Hals" in der Sitcom von Annette Frier. Er entscheidet, ab sofort alles anders zu machen und sein Leben umzukrempeln und merkt dabei nicht, dass sich seine vermeintliche Freiheit zur handfesten Midlife-Krise auswächst."Die Serie hat über die inzwischen zwölf Jahre nie aufgehört, mich glücklich zu machen. Tatsächlich haben uns die Fans nach jeder Staffel ermutigt, weiterzumachen, aber nie haben wir den Ruf des Publikums nach neuen Episoden so laut empfangen wie in den letzten Jahren", äußerte sich Bastian Pastewka. "Es ist ein großes Geschenk, 'Pastewka' fortzusetzen, noch dazu bei Amazon Prime Video, die sich so prima ins Herz der Serien-Fans gespielt haben. Wir versprechen eine bekloppte, alberne und überraschende Staffel mit den Dödeln Ihres Vertrauens. Viel Vergnügen!", so Pastewka."Wir freuen uns sehr über 'Pastewka' als unser zweites deutsches Amazon Original und Bastian und sein Team dabei zu unterstützen, die bestmögliche Serie für die Fans zu produzieren", sagt Christoph Schneider , Geschäftsführer Amazon Video Deutschland.

Quelle: Blickpunkt:Film

