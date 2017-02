Dreamtool verwandelt Bestseller in TV-Serie

Der Münchner Produktionsfirma Dreamtool Entertainment ist ein Coup gelungen. Das Unternehmen von Stefan Raiser und Felix Zackor erwarb die Verfilmungsrechte an Zoran Drvenkars in 14 Sprachen veröffentlichtem Berlin-Thriller "Sorry". Die "New York Times" bezeichnet den Roman als "page turner that immaculately thrills".In "Sorry" geht es um vier junge Berliner, die mit einer skurrilen Geschäftsidee, einer Agentur für Entschuldigungen, sehr erfolgreich sind. Eines Tages wird ein Auftrag zum Alptraum. Statt des Klienten findet sich am vereinbarten Treffpunkt eine brutal zugerichtete Leiche, bei der es sich zu entschuldigen gelte. Das Quartett lässt sich auf ein gefährliches, grausames Spiel mit dem Mörder ein.Stefan Raiser hat das Projekt teilweise in den USA entwickelt - auf englisch und deutsch - und hat sich dafür einen prominenten Partner an die Seite geholt: Craig Wright , der Kopf hinter "Dirty Sexy Money" (ABC) und "Underemployed" (MTV). Wright war u.a. Autor für "Six Feet Under" und erhielt den WGA Award für seine Arbeit an "Lost" Das deutsche Pilotbuch hat Holger Joos geschrieben, von dem zuletzt die ARD -Reihe "Die Diplomatin" zu sehen war und der für sein Thriller-Drama "Ein offener Käfig" 2014 beim Festival des Deutschen Films den Drehbuchpreis gewann.Ein deutscher Senderpartner sei auch mit im Boot, teilte Stefan Raiser gegenüber Blickpunkt:Film mit, ohne Ross und Reiter zu nennen. "Das Vertrauen von Zoran seinen spektakulären Roman als junge Crime-Thriller-Serie umsetzen zu dürfen freut mich enorm. Die Arbeit mit Craig bringt eine besondere Qualität in den kreativen Prozess einer deutschen Serie," so Raisers Einschätzung des Projekts.

