Doris Dörrie übernimmt Schirmherrschaft beim Lichter Filmfest

Großansicht Doris Dörrie Doris Dörrie

Als Schirmherrin eröffnet Doris Dörrie am 28. März die zehnte Ausgabe des Lichter Filmfests in Frankfurt am Main. "Doris Dörrie hat mich als Filmemacherin schon immer begeistert. Sie wird das Publikum, aber auch die vielen jungen Filmemacher mitreißen", so Festivalleiter Gregor Maria Schubert , der aber auch inhaltliche Gründe für die Auswahl der diesjährigen Schirmherrin ins Feld führt: "Kaum ein anderer Regisseur bildet im Spielfilm so präzise Wirklichkeit ab. Doris Dörrie ist somit zugleich Schirmherrin und Patin unseres Jahresthemas 'Wahrheit'."Am 29. März um 19.15 Uhr präsentiert Doris Dörrie auf dem Lichter Filmfest ihren jüngsten Kinofilm "Grüße aus Fukushima"

Quelle: Blickpunkt:Film

