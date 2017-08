Doppeltes Preisgeld für Interfilm-Preis in Lübeck

Seit 1996 wird ein Spielfilm aus dem Wettbewerbsprogramm der Nordischen Filmtage Lübeck mit einem von Interfilm, dem internationalen Netzwerk für den Dialog zwischen Kirche und Film, ausgelobten Preis ausgezeichnet. Die Preissumme wurde für die vom 1. bis 5. November stattfindende 59. Ausgabe der Nordischen Filmtage erstmals von 2.500 auf 5.000 Euro aufgestockt. Dazu erklärte Petra Kallies, Pröpstin im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, beim heutigen Sommer-Pressegespräch der Nordischen Filmtage: "Glaubensthemen haben schon immer auch einen künstlerischen Ausdruck gefunden. Ich freue mich, dass wir uns, neben den Formen Musik und bildlicher Kunst, auch stärker im Bereich Film engagieren. Gerade in den skandinavischen Filmen spielen die großen Lebens-Themen fast immer eine Hauptrolle und regen zur Auseinandersetzung an."Zusammen mit Kallies präsentierten die beiden Festivalleiter Linde Fröhlich und Florian Vollmers , der Kurator der Retrospektive, Jörg Schöning, und die Kultursenatorin der Hansestadt Lübeck, Kathrin Weiher, heute erste Programmpunkte der diesjährigen Nordischen Filmtage Lübeck.So widmet sich die von Schöning kuratierte Retrospektive Mit fremden Augen Eindrücken der neu in die nordischen Länder Zugezogenen. Zu sehen sein werden u.a. "Citizen Schein" von Maud Nycander, Kersti Grunditz Brennan und Jannike Ahlund über Harry Schein, der 1938 im Alter von 14 Jahren als unbegleiteter Flüchtling aus Wien nach Schweden kam und die Kultur- und Medienpolitik des Landes entscheidend prägte.Als neuen Programmpunkt präsentierte Fröhlich das Se/eh-Kino, das an zwei Festivaltagen Open Air im Altstadtbad Krähenteich stattfinden wird. Gezeigt werden zwei Filme aus Finnland, die einen See in den Mittelpunkt der Handlung stellen: "Der Magische See" von Marko Röhr und Kim Saarniluoto ) und Teneli Mustonens "Lake Bodom". Beide Filme sind Teil des diesjährigen Schwerpunkts der Nordischen Filmtage, 100 Jahre Finnland, für das noch weitere Filme und Sonderprogramme angekündigt werden sollen.Fortgeführt wird die im vergangenen Jahr eingeführte Programmreihe Serien, für die aktuell bereits die Wikingerreihe "Vikings" von Jon Iver Helgaker und Jonas Torgersen und "Black Lake" von David Berron und Jonathan Sjöberg programmiert wurden.Ebenfalls eine Neuauflage wird es für die 360° Kurzfilmprogramme geben, die erneut im mit Unterstützung der Stadtwerke Lübeck eigens für die Nordischen Filmtage aufgebauten Fulldome Kino, diesmal am Lübecker Klingenberg, stattfinden werden.Wie der neue Managing Director der Nordischen Filmtage Lübeck, Florian Vollmers, im Rahmen des Sommer-Pressegesprächs betonte, habe man die Veranstaltung erneut mit Hilfe von Geldmitteln des EU-Programms Creative Europe Media und von Hauptsponsoren und Partnern sichern können. "Hinter den Nordischen Filmtagen Lübeck steht seit vielen Jahren eine breite Front aus Förderern und Sponsoren, die von der Europäischen Union über das Land Schleswig-Holstein und die Hansestadt Lübeck bis hin zu bundesweit agierenden und lokalen Lübecker Unternehmen und Stiftungen reicht. Das ermöglicht unserem Festival, sein einzigartiges Profil zu pflegen und weiterzuentwickeln - und das macht uns stark für die Zukunft. Dafür sind wir sehr dankbar."Das komplette Programm der Nordischen Filmtage Lübeck 2017 wird am 11. Oktober bekannt gegeben.Weitere Informationen unter www.filmtage.luebeck.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen