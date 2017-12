Dolby meldet Atmos-Meilensteine

Großansicht In Deutschland war das Cinecitta das erste Kino mit Dolby Atmos - und ist mit der Installation im CineMagnum Rekordhalter In Deutschland war das Cinecitta das erste Kino mit Dolby Atmos - und ist mit der Installation im CineMagnum Rekordhalter

Im Vorfeld der CineAsia hat Dolby neue Zahlen zur Verbreitung von Dolby Atmos bekannt gegeben. Gut fünf Jahre ist es her, dass das immersive Tonsystem im Dolby Theatre in Los Angeles seine Premiere feierte. Auch im deutschsprachigen Raum wurde nicht lange gezögert, als erstes deutsches Kino nahm das Nürnberger Cinecitta seine Besucher im Dezember desselben Jahres mit auf eine "unerwartete Reise"in Dolby Atmos. Mittlerweile findet sich dort ein Dutzend Atmos-Säle - inklusive der weltweit leistungsfähigsten Vive-Audio-Installation.Global bringt es Dolby Atmos nach Unternehmensangaben mittlerweile auf über 3000 Säle, die bereits umgerüstet sind oder unmittelbar vor der Installation stehen. Alleine auf die Asien/Pazifik-Region entfallen gut 1300 dieser Auditorien. Mehr als 700 Filme wurden bereits mit Dolby-Atmos-Tonspur ausgeliefert, bei den großen Blockbustern gehört das Format ohnehin bereits zum Standard.Das Premiumkino-Konzept Dolby Cinema kommt unterdessen in Europa nicht so recht aus den Startlöchern. Während AMC in den USA bereits zahlreiche Standorte mit einem Dolby-Cinema-Saal ausstaffiert hat, beläuft sich deren Zahl in Europa bislang auf gerade einmal sechs, davon nur zwei im deutschsprachigen Raum ( Cineplexx Salzburg und Linz ).

Quelle: Blickpunkt:Film

