Doch Livebilder von der Handball-WM

Die Handballfans in Deutschland, dem Land des amtierenden Europameisters, müssen bei der Handball-WM (11. bis 29. Januar) doch nicht auf Livebilder verzichten. Einer dpa-Meldung zufolge hat sich die Deutsche Kreditbank AG (DKB) vom Rechteinhaber beIN Media Group die Liveübertragungsrechte für Deutschland erworben. Der Hauptsponsor der Handball-Bundesliga wird die Spiele auf der Internetseite handball.dkb.de streamen; als technischer Partner fungiert YouTube. Erstmals wird damit eine sportliche Großveranstaltung von einem Sponsor übertragen.Zuvor waren die Verhandlungen zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und der beIN Media Group über eine Übertragung des Turniers gescheitert. ARD und ZDF hatten sich nicht in der Lage gesehen, die technischen Forderungen der Al-Jazeera-Tochter, wonach nur Sender mit einer verschlüsselten Satellitenausstrahlung die Spiele der WM übertragen dürften, zu erfüllen. Das ZDF erklärte seinerzeit, dass die Handballübertragungen damit für mehr als 18 Satellitenhaushalte, also fast die Hälfte aller TV-Haushalte in Deutschland, nicht empfangbar seien, man sich also keine umfassende Live-Berichterstattung von der Handball-WM 2017 vorstellen könne.Umso erleichterter über die jetzt gefundene Lösung zeigte sich der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), Bob Hanning. "Wir sind überglücklich, dass wir den Handball nun den Fans hierzulande zeigen können. Das war die allerletzte Hoffnung, und mein persönlicher Dank gilt allen, die die letzten Tage und Nächte so hart gearbeitet haben", so Hanning gegenüber der dpa.Kritik gab es vonseiten des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS). "Wehret den Anfängen. Wenn nicht Journalisten das Geschehen filtern, sondern PR-Leute, dann hat das nichts mit objektiver Berichterstattung zu tun", erklärte VDS-Präsident Erich Laaser gegenüber der dpa. Man müsse die WM-Berichterstattung daher "genau beobachten, ob sie tendenziös ist".

