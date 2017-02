"Django"-Thema passt zur Berlinale

Der Eröffnungsfilm der Berlinale zeichnet ein Porträt der Gypsy-Swing-Legende Django Reinhardt, das die Lebenslust seiner Musik und seiner Person transportiert und gleichzeitig Anklage gegen Völkermord erhebt. Es mag eher konventionell erzählt sein, aber sein Thema Verfolgung und Flucht passt zum politischen Festival. Etienne Comar (Produzent und Drehbuchautor von " Von Göttern und Menschen ") konzentriert sein Porträt des Ausnahmemusikers Django Reinhardt konsequent auf zwei Jahre, 1943 bis 1945, eine Zeit, über die nur wenig bekannt ist, so der Erstlingsregisseur und erfahrenen Produzent. Er wollte nach eigener Aussage das "Porträt eines Künstler in schwierigen, komplizierten Zeiten" zeichnen. Für diesen Künstler, ein Sinti im von den Nazis besetzten Frankreich, waren die Zeiten lebensgefährlich. Was Comars Titelhelden ( Reda Kateb , gerade in "Die schönen Tage von Aranjuez" zu sehen, passt perfekt), nicht bewusst ist. Der König des Swing wie er sich selbst nennt, interessiert sich nicht für Politik, kennt Hitler nicht und als er ihn in einem verulkten Wochenschauausschnitt sieht, findet er nur seinen Schnurrbart fürchterlich. Er muss erst von seiner früheren Flamme Louise ( Cecile de France ) von der Notwendigkeit der Flucht überzeugt werden. Er geht im Spielen vor begeisterten Publikum auf und wäre einmal sogar bereit für eine Deutschlandtournee. "Django" ist ein Musikfilm bzw. Musikerfilm mit seinen langen, mitreißenden Konzertszenen und dem ausgelassenen Musizieren in der Familie, aber schon der drastische Anfang macht deutlich, dass es um mehr, um bittere Geschichte geht. Eine im Wald kampierende Zigeunerfamilie wird überfallen. Gitarre zu spielen, aufzutreten ist Django Lebenselixier. Als er in einem Seebad auf dem Weg in die Schweiz hängenbleibt, kann er nicht anders und tritt in der Kneipe des Ortes auf zusammen mit einer neuer Band, die sich aus der entfernten Verwandtschaft gerne rekrutieren lässt. Er wird auch als Familienmensch gezeigt. Wunderbar ist Bim Bam Merstein als seine Mutter, eine Matriarchin, die gewieft seine Gage aushandelt. Comar, der seinem Helden auch widersprüchliche Züge verleiht und sichtbar um Authentizität bemüht ist, erlaubt sich auch die Zuspitzung des Genrekinos, indem er einen Auftritt vor Nazipublikum als Ablenkung für die von der Resistance organisierten Flucht eines abgeschossenen Piloten inszeniert. Der Film endet mit besinnlicher Note, einem von Reinhardt dirigierten und komponierten, klassischen Konzert mit Kirchenorgel und Chor zum Gedenken an ermordete Sinti und Roma.Heike Angermaier

