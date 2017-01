Dittsche trauert um "Schildkröte"

Franz Jarnach als "Schildkröte" (Bild: WDR)

Der Schauspieler Franz Jarnach ist in der Nacht zum Montag im Alter von 72 Jahren in Hamburg gestorben. Als nahezu stummer Stammgast "Schildkröte" gehörte er zum festen Ensemble von Olli Dittrichs Impro-Comedy-Reihe "Dittsche" WDR -Unterhaltungschef Siegmund Grewenig äußert sich wie folgt zum Tod Jarnachs: ",Halt die Klappe, ich hab Feierabend' - mit diesem Satz hat sich Franz Jarnach als ,Schildkröte' seit 2004 in die Fernsehgeschichte gespielt. Jetzt ist Franz Jarnach gestorben, und nicht nur im Eppendorfer Imbiss wird er schmerzlich fehlen. Wir werden den Rock'n Roller, der im Baumarkt an der Säge stand, sehr vermissen und sind traurig."

Quelle: Blickpunkt:Film

