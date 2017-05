Disney wird erpresst

Hacker haben sich offenbar eines bis dato noch nicht veröffentlichten Disney -Films - unbestätigten Informationen des Filmnachrichtenblogs "Deadline.com" zufolge soll es sich um "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" handeln, der kommende Woche in die deutschen Kinos kommt - bemächtigt und fordern von dem Studio nun eine nicht unerhebliche Summe. Das erklärt Disney-CEO Bob Iger nun gegenüber Mitarbeitern des Senders ABC in New York, ohne dabei allerdings den Titel des Films und die Summe zu nennen. Die Erpresser hätten gedroht, den Film in kleineren Häppchen zu veröffentlichen, falls Disney nicht zahle. Das Studio will den Forderungen aber nicht nachkommen und hat zwischenzeitlich das FBI eingeschaltet.Hector Monsegur, ehemaliger Hacker und aktuell Director of Security Assessments bei Rhino Security Labs und FBI-Informant zu den Schwierigkeiten bei der Rückverfolgung derartiger Hackerangriffe: "Es ist nahezu unmöglich, denn es gibt eine ganze Menge an Hackern, die von überall her kommen können. Außerdem haben sie sich gegen Techniken, sie nachzuverfolgen, gerüstet. So könnte man beispielsweise einen Hacker aus Ägypten haben, der eine russische Software benutzt und es so aussehen lässt, als handele es sich um einen russischen Hacker, aber es ist ein ägyptischer."

