Disney-Produktion toppt russischen Kinomarkt

Der von Disney produzierte russischsprachige Film " Posledniy bogatyr " (dt. Titel: "The Last Knight") ist zur erfolgreichsten lokalen Produktion aller Zeiten in Russland aufgestiegen. Mit einem Einspiel von bis dato 28,8 Mio. Dollar holte der Film damit den bisherigen Spitzenreiter " Stalingrad " vom Thron, der es vor vier Jahren auf gesamt 28,7 Mio. Dollar brachte. "The Last Warrior" wurde von Dimitri Djachenko inszeniert und entstand in Koproduktion mit der russischen Produktionsfirma Yellow, Black and White. Starttermin war am 26. Oktober.Der Family-Fantasy-Film erzählt von einem jungen Moskauer, der in eine Fantasy-Welt eintaucht, die bevölkert ist von Figuren aus den traditionellen russischen Märchen und Sagen."The Last Knight" ist Disneys zweite russischsprachige Produktion nach "Kniga masterov" ("The Book of Masters"), der 2009 auf gesamt 10,8 Mio. Dollar kam. "The Last Warrior" steht bereits jetzt schon auf Platz zwölf der größten Boxoffice-Hits aller Zeiten in den russischen Kinos. In Deutschland wurde er über Kinostar in die Kinos gebracht und lockte rund 15.000 Besucher an.

