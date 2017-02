Discovery-Sender weiter bei Sky

Großansicht Elke Walthelm, Executive Vice President Programming bei Sky Deutschland Elke Walthelm, Executive Vice President Programming bei Sky Deutschland

Großansicht Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland (Bild: Discovery Networks Deutschland/Holger Rauner) Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland (Bild: Discovery Networks Deutschland/Holger Rauner)

Der Discovery Channel sowie Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD und Eurosport 360 HD werden in Deutschland und Österreich auch weiterhin über die Sky -Plattform empfangbar sein. Über eine entsprechende Vertragsverlängerung einigten sich Sky Deutschland und Discovery Communications jetzt. Noch Mitte Januar hatten sich die Verhandlungen in einer Sackgasse befunden; Discovery drohte damit, seine Sender von der Sky-Plattform abzuziehen. Noch nicht zu Ende verhandelt wurde jedoch über das Bundesliga-Paket, für das Eurosport die Rechte erworben hatte. Diese Verhandlungen sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Elke Walthelm , Executive Vice President Programming bei Sky Deutschland, erklärte nach Abschluss des Vertrags, über den keine Details bekannt sind: "Wir freuen uns, dass Discovery Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD und Eurosport 360 HD auch in Zukunft über Sky in Deutschland und Österreich empfangbar sein werden. Die Vereinbarung wurde geschlossen, nachdem Discovery unseren Vorschlag akzeptiert hat, den wir Ihnen vor über einer Woche unverändert unterbreitet haben. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis für unsere Kunden." Susanne Aigner-Drews , Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland, zum Vertragsabschluss: "Wir haben die 20-jährige Geschäftsbeziehung mit Sky Deutschland immer sehr geschätzt und freuen uns, dass wir uns auf eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit einigen konnten. (...) Die langfristige Übereinkunft mit Sky ist für uns auch ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie, auf absehbare Zeit mehr Zuschauern auf mehr Bildschirmen und Plattformen unsere Inhalte anbieten zu können."

