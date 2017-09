Dillmann-Nachfolge beim Deutschen Filminstitut geklärt

Großansicht Ellen M. Harrington übernimmt zum 1. Januar 2018 die Leitung des Deutschen Filminstituts Ellen M. Harrington übernimmt zum 1. Januar 2018 die Leitung des Deutschen Filminstituts

Zum 1. Januar 2018 tritt Ellen M. Harrington die Nachfolge von Claudia Dillmann als Leiterin des Deutschen Filminstituts in Frankfurt am Main an. Dillmann hatte im März erklärt, dass sie Ende September in den vorzeitigen Ruhestand gehen werde ( wir berichteten ).Harrington ist seit 1993 für die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles tätig. Seit Gründung des Academy-Museums im Jahr 2013 fungiert sie dort als Direktorin für Ausstellungen und Sammlungen und ist seit 2015 für den Aufbau und die Konzeption der Museumssammlung zuständig.Wie das Deutsche Filminstitut heute mitteilt, hat Harrington in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehr als 50 Filmausstellungen kuratiert und 30 Ausstellungsübernahmen verantwortet. Mit dem Deutschen Filminstitut hat sie auch bereits zusammengearbeitet. "Besonders intensiv", wie es in der Pressemitteilung heißt, im Rahmen der Ausstellung "And the Oscar goes to...85 Jahre 'Bester Film'", die 2012 vom Deutschen Filmmuseum realisiert worden war.Die Verwaltungsratsvorsitzende des Deutschen Filminstituts und Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, Ina Hartwig, freut sich, mit Ellen M. Harrington "eine herausragend qualifizierte Direktorin" gefunden zu haben: "Ellen M. Harrington bringt eine mehr als 20-jährige Erfahrung in einer der renommiertesten Filminstitutionen der Welt in ihre neue Position ein. Sie hat in allen für das Deutsche Filminstitut wesentlichen Bereichen - Archiv, Museum, Kino - in leitender Funktion gearbeitet. Ich bin überzeugt, dass das Deutsche Filminstitut samt Filmmuseum von ihrer Erfahrung profitieren wird, und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen