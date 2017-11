Dieter Kosslick zur Berlinale-Debatte

Überrascht war ich nicht, denn es gibt sie schon seit mindestens einem halben Jahr. Eine erste Berlinale-Bashing-Runde war ja schon im Frühjahr eingeläutet, als ein paar Regisseure von Kulturstaatsministerin Grütters eine "Erneuerung des Festivals" forderten. Dass es so lange gedauert hat, bis sie an die Öffentlichkeit gingen, lag wohl daran, dass nicht genügend Unterschriften zusammen kamen. Dass die Veröffentlichung jetzt erfolgt, steht natürlich im Zusammenhang mit der Podiumsdiskussion des BKM, "Filmfestivals heute", die am 4. Dezember stattfindet, und mit der am nächsten Tag abgehaltenen Aufsichtsratssitzung.Natürlich. Einige der Unterzeichner haben sich bereits distanziert und fühlen sich instrumentalisiert durch die Art der Berichterstattung. Viele haben mir geschrieben, andere haben öffentlich protestiert wie Tom Tykwer (der nicht zu den Unterzeichnern gehört) oder auch Dominik Graf Andreas Dresen und Jeanine Meerapfel , die sich gegen den Missbrauch ihrer Petition wehren. Von den UnterzeichnerInnen hat sich bis jetzt keiner bereit erklärt zu einem Streitgespräch mit mir, zu dem ich im Radio aufgefordert hatte.Das ist das Verblüffendste daran. Es wird einiges behauptet, das nicht stimmt - z.B., es gäbe den deutschen Film nicht: Drei Goldene Bären, 30 Silberne und fünf Alfred Bauer-Preise für den deutschen Film in 17 Jahren sprechen da eine andere Sprache. Oder, das russische Kino fände auf der Berlinale seit Kosslick nicht mehr statt, oder die Mittel für die Retro seien um die Hälfte gekürzt wurden. Im Gegenteil, sie sind um 70.000 Euro erhöht worden. Aber seinen Mut abzukühlen an mir, das hat Tradition bei der Berlinale. Verblüffend ist aber auch, wie das Thema in Form von Doppelseiten mit Starschnittqualität in den Medien abgefeiert wird und etwa die Koalitionsverhandlungen verdrängt.Naja, ich war der Präsident der ersten europäischen Filmförderung für alle europäischen Länder, ich habe das LowBudget-Filmforum gemacht und in NRW-gefördert, war Gründungsmitglied des europäischen Filmpreises und fast 20 Jahre Vizepräsident... Und so zu tun, als sei die Berlinale international nicht bedeutend, als wären von hier nicht Regisseure wie Asghar Farhadi oder Maren Ade und Fatih Akin in die Welt hinausgezogen. Draußen jedenfalls wundert man sich, warum man auf dem eigenen Festival herumhackt.Natürlich wünsche ich mir, dass meine Gesellschafter sich hinter mich stellen. Ich bin vom Aufsichtsrat beauftragt worden, einen Vorschlag zu machen, wie man die Berlinale in Zukunft gestaltet. Das Papier werde ich am 5. Dezember vorstellen. Es ist im übrigen nicht so geheim, dass wir seit Jahren über eine Neuorgansiation des Festivals diskutieren.Der Aufsichtsrat wird die Vorlage am Dienstag diskutieren. Ich glaube nicht, dass da schon etwas entschieden wird.Naja, wenn die Entscheidung erst in 2018 fällt, bedeutet das, dass unsere Mitarbeiter keine Arbeitsplatzsicherheit nach der nächsten Berlinale haben werden. Und ein internationales Festival zehn Tage lang in Unklarheit zu führen, ist ein waghalsiger Ritt über den Roten Teppich.Auf jeden Fall. Die Debatte hat, so wie sie geführt wurde, schon Kollateralschaden herbeigeführt. Wir merken das an den Reaktionen aus dem Ausland. Wir fürchten ein paar Filmabsagen, weil es so "unsecure" sei, wie es weitergeht in Berlin. Und mal ehrlich, nach diesen Diskussionen um Chris Dercon und der Dffb, die in immer gleicher Aggressivität ablaufen - ich bin gespannt, wer sich auf so einen Job überhaupt noch freut?Ja, um vier Jahre, bis 2022. Nach zähen Verhandlungen. Eine Morgengabe für meine Nachfolge.Das Gespräch führte Ulrich Höcherl

