Dieter Hahn aus Verwaltungsrat der Highlight abberufen

Kurz vor dem Jahreswechsel hielt die Highlight Communications AG ihre ordentliche Generalversammlung ab, in deren Rahmen nicht zuletzt der neue Verwaltungsrat des Medienunternehmens gewählt wurde. Bernhard Burgener wurde als dessen Mitglied und Präsident für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, zugleich wurden René Camenzind Martin Hellstern und Peter von Büren für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.Wenig überraschend ( zu den ausführlichen Hintergründen ) ist, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Constantin Medien Dieter Hahn , künftig nicht mehr im Highlight-Verwaltungsrat sitzt. Laut einer Unternehmensmitteilung sei er, wie vom Verwaltungsrat beantragt, nicht erneut gewählt worden, ebenfalls nicht gewählt wurden demnach vier weitere (namentlich nicht genannte) Kandidaten, die von einem einzelnen Aktionär vorgeschlagen worden seien.Wie es in der Highlight-Mitteilung weiter heißt, sei Hahn die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 (ursprünglich sollte die Generalversammlung bereits im Frühjahr 2016 stattfinden) verweigert worden, dies aufgrund "kritischer Aktionärsvoten zu möglichen Insidergeschäften". Wie bereits berichtet , soll nach einer Meldung des "Manager Magazins" diesbezüglich eine Strafanzeige gegen Hahn bei der Münchner Staatsanwaltschaft vorliegen. Demzufolge habe Hahn unmittelbar vor einem erfolgreichen Vertragsschluss zwischen der Highlight-Tochter Team und dem Europäischen Fußballverband UEFA Anteile an Constantin und Highlight erworben. Laut "Manager Magazin" soll Hahn in die Verhandlungen mit der UEFA eingebunden gewesen sein. Dieser habe gegenüber der Zeitung die Vorwürfe indes zurückgewiesen.Entgegen eines Vorschlags des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2015 keine Dividende an die Aktionäre der Highlight ausgeschüttet. Mit dieser Entscheidung sei die Generalversammlung einem Vorschlag von Aktionären gefolgt, die die Kapitalkraft des Unternehmens weiter stärken wollten, wie es in der Highlight-Mitteilung heißt.Deutlich abgelehnt worden seien von der Generalversammlung auch die von einem einzelnen Aktionär eingebrachten Anträge auf Durchführung einer Sonderprüfung sowie einer außerordentlichen Generalversammlung. Weitere Anträge des Verwaltungsrates seien von den Aktionären sämtlich genehmigt worden.

