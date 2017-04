"Die Schöne und das Biest" knackt die Milliarde

Großansicht "Die Schöne und das Biest" hat am Osterwochenende die weltweite Umsatzmilliarde geknackt (Bild: Walt Disney)

Als 29. Titel der Filmgeschichte hat " Die Schöne und das Biest " am Osterwochenende die weltweite Einspielmarke von einer Mrd. Dollar durchbrochen. Mit einem Gesamteinspiel von 1,043 Mrd. Dollar rangiert die Realverfilmung des Disney-Klassikers damit aktuell auf Platz 22 der ewigen Bestenliste und sollte noch vor dem kommenden Wochenende den Sprung in die Top 20 geschafft haben; Platz 20 belegt derzeit "Rogue One: A Star Wars Story" mit einem weltweiten Gesamteinspiel von 1,0558 Mrd. Dollar.In Nordamerika hat "Die Schöne und das Biest" bis dato gut 450 Mio. Dollar eingespielt, außerhalb knapp 590 Mio. Dollar. In Deutschland nähert sich der Film aktuell der Drei-Mio.-Besucher-Marke.

Quelle: Blickpunkt:Film

