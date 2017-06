"Die Mumie" beschert Tom Cruise Startrekord in China

Großansicht Mit "Die Mumie" hat Tom Cruise den besten Start seiner Karriere in China hingelegt (Bild: Universal) Mit "Die Mumie" hat Tom Cruise den besten Start seiner Karriere in China hingelegt (Bild: Universal)

Mit einem Einspiel von 52,2 Mio. Dollar hat " Die Mumie " an seinem Startwochenende souverän Platz eins der chinesischen Kinocharts übernommen. Das auf rund 40 Prozent aller Leinwände des Landes vertretene Reboot bescherte Hauptdarsteller Tom Cruise den besten Start seiner Karriere im Reich der Mitte. belegte in China am vergangenen Wochenende mit 13,3 Mio. Dollar Platz zwei der Kinocharts und steht dort insgesamt bei 70 Mio. Dollar, gefolgt von "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" , der nach 7,5 Mio. Dollar am Wochenende in China ein Gesamteinspiel von 162 Mio. Dollar vorweisen.

Quelle: Blickpunkt:Film

