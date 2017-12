Die Lage der Produzenten in Deutschland verbessert sich

"Die Lage verbessert sich", hat die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen ihre Pressemitteilung zu den Ergebnissen ihrer alljährlichen Herbstumfrage überschrieben und untermauert diese Aussage sogleich mit der Feststellung, dass es den teilnehmenden Produktionsunternehmen erstmals in der Geschichte der 2009 gestarteten Befragung aktuell besser gehe als im Vorjahr. So sei die Zahl der Unternehmen, die Verluste einfahren mussten, von 2015 auf 2016 deutlich gefallen, während die Umsatzrenditen genreübergreifend gestiegen seien. Insgesamt werden die Situation des eigenen Unternehmens sowie die Lage der gesamten Branche in den beiden Folgejahren besser eingeschätzt als noch in den Vorjahren. Diese positive Einschätzung führt die Produzentenallianz vor allem auf das Eckpunktepapier 2.0, das man mit der ARD abgeschlossen hat, zurück. Die dort getroffenen Vereinbarungen sorgen u.a. bei den budgetierten Herstellungskosten für Steigerungen zwischen vier und zwölf Prozent.Rückläufig ist laut der Herbstumfrage der Produzentenallianz der Anteil der Kinofilmproduzenten mit negativer Umsatzrendite; er ging von 41 auf zwölf Prozent zurück. Auch die Zahl der TV-Produktionsunternehmen, die einen Verlust verbuchen mussten, ging von 2015 auf 2016 von 16 auf 13 Prozent zurück. Gestiegen - und zwar über alle Renditeklassen - ist hingegen die Zahl der Kinofilmproduzenten mit positiven Umsatzrenditen.Die Verteilung der TV-Produktionsumsätze hat sich der Herbstumfrage zufolge stärker in Richtung der öffentlich-rechtlichen Anstalten entwickelt; er liegt aktuell bei zwei Dritteln im Vergleich zu einem Drittel, das in Zusammenarbeit mit privaten Sendern erwirtschaftet wurde. Die Unternehmen, die überwiegend für öffentlich-rechtliche Sender produzieren, erzielen jedoch geringere Gewinnmargen als die, die für private Sender arbeiten. Auch das belegt die Herbstumfrage.Ein Vietel der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen hat aktuell die Gesamtlage der Branche als gut oder sehr gut beurteilt; im Vorjahr waren dies nur zehn Prozent gewesen. Die wirtschaftliche Situation ihres eigenen Unternehmens beurteilen die Teilnehmer an der Umfrage dagegen ähnlich wie in den Vorjahren."Diese Ergebnisse der Produzentenallianz-Herbstumfrage 2017 begründen für uns die Hoffnung, dass sich die Lage in den kommenden Jahren für die Film- und Fernsehproduktion weiter nachhaltig verbessert. Neben den sich als wirkungsvoll entfaltenden ARD-Eckpunkten 2.0 gelten seit Anfang 2017 schließlich auch die 'Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit', zu denen sich das ZDF nach umfassenden und intensiven Konsultationen mit der Produzentenallianz verpflichtet hat. Auch die massive Erhöhung des DFFF auf voraussichtlich jährlich 125 Mio. Euro ab 2018 und die Einrichtung des German Motion Picture Fund des Bundeswirtschaftsministeriums, die beide wiederholt vorgetragene und ausgearbeitete Forderungen der Produzentenallianz umsetzen, werden die Lage der Produktionswirtschaft und des Produktionsstandortes Deutschland weiter positiv verändern", kommentiert der Vorstandsvorsitzende der Produzentenallianz, Alexander Thies , die heute veröffentlichten Ergebnisse.

