Die 67. Berlinale ist eröffnet

Same procedure as every year... will man meinen. Nachdem nach vielen deutschen Stars schließlich auch die Jury um Paul Verhoeven und das Team des Eröffnungsfilms "Django" im Berlinalepalast am Potsdamder Platz ihre Plätze genommen hatten, führte wie gewohnt Anke Engelke durch die Eröffnungsgala der 67. Berlinale. Wie immer tat sie das souverän und charmant, verteilte ein paar Spitzen in Richtung Donald Trump und den Flughafen Berlin ("Den Witz habe ich vor einem Jahr auch schon gemacht").BKM Monika Grütters brach in ihrer Rede eine Lanze für die Kunst und den Film als Gegengift für eine Kultur der Fake News und zitierte Pablo Picasso: "Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt." Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, wies im Anschluss auf die wichtige wirtschaftliche Rolle der Filmindustrie in Deutschland hin und freute sich über die heute angekündigte Aufstockung des DFFB. Vor allem wurde auch er sehr deutlich, als er darauf hinwies, man habe sich in Berlin 1989 nach dem Fall der Mauer geschworen , dafür Sorge zu tragen, dass Mauern niemals wieder Menschen trennen dürften. Dieter Kosslick hatte danach sichtlich Spaß an den kleinen Wortgefechten mit Anke Engelke. Sie entlockte dem Festivaldirektor die kleine Anekdote, seine Weichen im Leben seien in den Fünfzigerjahren gestellt worden, als ihn der neue Freund seiner Mutter sonntags immer ins Kino geschickt hatte, um ein bisschen Zeit mit seiner Geliebten verbringen zu können. 200 Filme später sei Kosslick klar gewesen, dass sein Leben unbedingt etwas mit Kino zu tun haben werde. Nach der Vorstellung der Jury fiel es Regisseur Paul Verhoeven zu, auf Deutsch und auf Niederländisch zu sagen: "Die 67. Filmfestspiele von Berlin sind eröffnet."Im Moment hat die Vorführung des Eröffnungsfilms, " Django " von Etienne Comar über das Leben des Gipsyjazz-Gitarristen Django Reinhardt während der Besetzung Frankreichs durch die Nazis, begonnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie es auf der Berlinale in den nächsten zehn Tagen weitergeht.

