DFFF wird noch in diesem Jahr erhöht

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Nun also doch: Beim heutigen Produzententag hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine signifikante Erhöhung des Deutschen Filmförderfonds bereits im laufenden Jahr bekannt gegeben und darüber hinaus weitere "substantielle Erhöhungen" ab 2018 in Aussicht gestellt.Demnach wird der DFFF-Topf in einem "ersten Schritt" um 25 Mio. Euro (oder 50 Prozent) auf dann insgesamt 75 Mio. Euro für das Jahr 2017 aufgestockt. Die neuen Mittel fließen dabei in eine speziell auf (nationale wie internationale) Großproduktionen zugeschnittene Förderlinie. Die BKM spricht in diesem Zusammenhang von einem "DFFF I" und einem "DFFF II". Über die Erhöhung und den Weg dazu habe sich die Kulturstaatsministerin bereits seit längerer Zeit mit dem Bundesfinanzministerium ausgetauscht.Für die Folgejahre ab 2018 führe die BKM derzeit die Haushaltsgespräche zu ihrem Kulturetat mit dem Bundesfinanzminister. "Ich bin, so viel kann ich jetzt schon sagen, sehr zuversichtlich, dass ich noch weitere substantielle Erhöhungen des DFFF erreichen werde, um den Filmstandort Deutschland, nicht zuletzt auch für innovative deutsche VFX-Unternehmen, nachhaltig und dauerhaft international wettbewerbsfähig zu halten", so die Kulturstaatsministerin.Mit diesen Worten kündigte Monika Grütters die Erhöhung vor der beim Produzententag versammelten Branche an: "Zur Stärkung des Filmstandorts Deutschland werde ich den DFFF schon im laufenden Jahr 2017 um 25 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro erhöhen. Ich will einen zusätzlichen Anreiz für internationale Aufträge an deutsche Produktionsdienstleister schaffen und die deutschen Produktionsstandorte wie zum Beispiel die Filmstudios in Potsdam-Babelsberg, München oder auch Köln wettbewerbsfähig halten. Dazu werde ich den DFFF in Abstimmung mit Bundesfinanzminister Schäuble noch im laufenden Jahr um ein Element erweitern, das sich vor allem an nationale und internationale Großproduktionen wendet. Es soll einen zusätzlichen Anreiz für internationale Aufträge an deutsche Produktionsdienstleister setzen und dafür sorgen, dass große deutsche Produktionen nicht ins Ausland abwandern."Die Zehn-Jahres-Bilanz des DFFF umfasst 594 Mio. Euro Förderung für 1.087 Produktionen und dadurch (mit)veranlasste Investitionen in den Filmstandort Deutschland von rund 3,5 Milliarden Euro.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen