"Deutschland 83"-Regisseur erhält MFG-Förderung für neue TV-Serie

Großansicht "Deutschland 83"-Regisseur Edward Berger bekommt für seine neue TV-Serie Fördermittel aus Baden-Württemberg (Bild: Joachim Gern) "Deutschland 83"-Regisseur Edward Berger bekommt für seine neue TV-Serie Fördermittel aus Baden-Württemberg (Bild: Joachim Gern)

Die MFG Baden-Württemberg hat aktuell an 21 Projekte Fördermittel in einer Gesamthöhe von rund 3,4 Mio. Euro vergeben. Die höchste Einzelsumme von jeweils 450.000 Euro ging an zwei TV-Projekte, die von zwei baden-württembergischen Firmen produziert werden: die TV-Serie "Eden" (Lupa Film, Heidelberg), die von "Deutschland 83" -Regisseur Edward Berger realisiert wird. Darin wird ein 14-jähriger afrikanischer Junge in einem leer stehenden Ferienhaus in Griechenland von einem Wachmann erschossen. Die Verantwortlichen versuchen, die Sache unter den Tisch zu kehren, doch schon bald geht eine Schlagzeile um die Welt: "Unschuldiger Flüchtlingsjunge in Millionärsvilla exekutiert."Ebenfalls 450.000 Euro bekommt die Baden-Badener kurhaus production Film & Medien GmbH für Savas Ceviz' TV-Drama "Kopfplatzen" über einen 29-jährigen Pädophilen, den seine von ihm verhasste Veranlagung ihn Tag für Tag quält. Noch schwieriger wird es, als eine alleinerziehende Frau mit ihrem Sohn in die Nachbarwohnung einzieht und sich in ihr verliebt.Die höchste Kinofilmförderung, die die MFG aktuell vergeben hat, ging mit 400.000 Euro an Peter Evers' Drama "G'stätten" ( Zum Goldenen Lamm Filmproduktion ) über eine verbotene Liebesbeziehung zwischen zwei Geschwistern in einem Schwarzwalddorf in den 1950er Jahren.Weitere Informationen zu aktuell geförderten Projekten unter www.film.mfg.de

Quelle: Blickpunkt:Film

