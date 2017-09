Deutscher Schauspielerpreis für Ensemble von "Wellness für Paare"

Großansicht Das Ensemble von "Wellness für Paare" wird beim Deutschen Schauspielerpreis ausgezeichnet (Bild: WDR/Bernd Spauke) Das Ensemble von "Wellness für Paare" wird beim Deutschen Schauspielerpreis ausgezeichnet (Bild: WDR/Bernd Spauke)

Die Darsteller von Jan Georg Schüttes im November vergangenen Jahres ausgestrahltem Improvisations-Drama "Wellness für Paare" werden am 22. September in Berlin mit dem Ensemble-Preis des Deutschen Schauspielerpreises ausgezeichnet. Das entschied eine aus den Schauspielern Anna Stieblich Jerry Kwarteng und Roman Knizka bestehende Jury, die ihre Entscheidung wie folgt begründet: "Es treffen sich 13 Schauspielerinnen und Schauspieler mit einem Regisseur und mehreren Kameraleuten für zwei Tage in einem Hotel mit der Vorgabe, unterschiedliche Paarproblematiken zu beleuchten. Ohne eine einzige Zeile eines ausgefeilten Dialogs in der Hand ist das zwar eine faszinierende Vorgabe, muss aber nicht zwangsläufig ein guter Film werden. Um es zu diesem werden zu lassen, bedarf es einer ungemein disziplinierten Feinabstimmung aller Kräfte und hoher gegenseitiger Sensibilität der Schauspielerinnen und Schauspieler. Ein Balanceakt zwischen dem Forcieren der eigenen Kraft und der Zurücknahme jedes Drangs zur Rampensau. Und so viel sei gesagt: dieses Experiment ist in allen Bereichen geglückt und ist ein wunderbar witziger Film geworden, und vielleicht gibt's ja auch mal den 100 h Direktors-Cut."In dem von Michael Eckelt mit Riva produzierten "Wellness für Paare" treffen sich fünf Paare - gespielt von Anke Engelke Martin Brambach und Magdalena Boczarska Devid Striesow - in einem Schlosshotel zu einem Wochenende mit professioneller Paartherapie. Realisiert wurde das Projekt gänzlich ohne Drehbuch lediglich auf der Basis von Figur- und Paarprofilen.Die Laudation bei der Verleihung des Deutschen Schauspielerpreises an das Ensemble von "Wellness für Paare" hält Götz Otto

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen