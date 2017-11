Deutscher Kurzfilmpreis 2017 verliehen

Bester Spielfilm von mehr als zehn bis 30 Minuten Laufzeit : "Gabi" (Regie: Michael Fetter Nathansky)

: "Gabi" (Regie: Michael Fetter Nathansky) Bester Spielfilm bis zehn Minuten Laufzeit : "Pix" (Regie: Sophie Linnenbaum)

: "Pix" (Regie: Sophie Linnenbaum) Bester Dokumentarfilm bis 30 Minuten Laufzeit : "Oh Brother Octopus" (Regie: Florian Kuhnert)

: "Oh Brother Octopus" (Regie: Florian Kuhnert) Bester Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit : "Schwarze Welle" (Regie: Mariola Brillowska)

: "Schwarze Welle" (Regie: Mariola Brillowska) Bester Experimentalfilm bis 30 Minuten Laufzeit : "Landstrich" (Regie: Julia Ebner)

: "Landstrich" (Regie: Julia Ebner) Sonderpreis: "Hashti Teheran" (Regie: Daniel Kötter)

Im Kölner Cinenova-Kino ist gestern der mit insgesamt 275.000 Euro dotierte Deutsche Kurzfilmpreis 2017 in fünf Kategorien vergeben worden. Er ist damit der am höchsten dotierte Preis für kurze filmische Formate in Deutschland.Der Sonderpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, alle anderen Preise mit 30.000 Euro. Für die Nominierung gab es bereits 15.000 Euro.Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte im Rahmen der Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises 2017: "Kurzfilme sind thematisch oft originell, künstlerisch bisweilen radikal und filmisch häufig innovativ. Sie zeichnen sich durch eine eigene Dramaturgie und Atmosphäre aus, die aus der erzählerischen, ästhetischen wie auch der technischen Kraft dieses Mediums resultieren. Mit dem Deutschen Kurzfilmpreis wollen wir diesem künstlerisch anspruchsvollen Format die Anerkennung zukommen lassen, die es verdient. Dass neben den Gewinnern in den Kategorien Spielfilm und Animationsfilm nun auch der Preisträger in der Kategorie Dokumentarfilm automatisch für das Auswahlverfahren der Oscars nominiert ist, zeigt einmal mehr, dass der deutsche Kurzfilm auch international großes Renommee genießt."

Quelle: Blickpunkt:Film

