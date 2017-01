Deutscher Kinomarkt: EM-Jahr schlägt WM-Jahr

Großansicht "Rogue One: A Star Wars Story" war gemäß der vorläufigen ComScore-Daten der umsatzstärkste Neustart 2016 (Bild: Walt Disney) "Rogue One: A Star Wars Story" war gemäß der vorläufigen ComScore-Daten der umsatzstärkste Neustart 2016 (Bild: Walt Disney)

Großansicht "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" wiederum war der meistgesehene Realfilm im Bilanzzeitraum... (Bild: Warner) "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" wiederum war der meistgesehene Realfilm im Bilanzzeitraum... (Bild: Warner)

Großansicht ...während "Pets" die meisten Besucher insgesamt anzog (Bild: Universal) ...während "Pets" die meisten Besucher insgesamt anzog (Bild: Universal)

Großansicht Rechnet man die "Überläufer" mit ein, war "Star Wars: Das Erwachen der Macht" der umsatzstärkste Film 2016 (Bild: Walt Disney) Rechnet man die "Überläufer" mit ein, war "Star Wars: Das Erwachen der Macht" der umsatzstärkste Film 2016 (Bild: Walt Disney)

Großansicht "Willkommen bei den Hartmanns" ist mit über drei Mio. Besuchern der mit Abstand meistgesehene deutsche Film des vergangenen Jahres (Bild: Warner) "Willkommen bei den Hartmanns" ist mit über drei Mio. Besuchern der mit Abstand meistgesehene deutsche Film des vergangenen Jahres (Bild: Warner)

Großansicht Ganze sieben Filme (inklusive "Star Wars: Das Erwachen der Macht") platzierte Walt Disney in den Top 20 - darunter natürlich auch den Animationshit "Findet Dorie" (Bild: Walt Disney) Ganze sieben Filme (inklusive "Star Wars: Das Erwachen der Macht") platzierte Walt Disney in den Top 20 - darunter natürlich auch den Animationshit "Findet Dorie" (Bild: Walt Disney)

Zugegeben: Ein zu Ende gehendes Kinojahr unter einen knappen Nenner zu fassen, fiel mitunter schon leichter. 2015 erschöpfte sich die Schwierigkeit im Grunde in der Wahl der Superlative. Das Wort "Rekord" durfte ohnehin in kaum einer Headline fehlen. Die Umsätze aus 2014 wurden laut FFA um sagenhafte 19,1 Prozent übertroffen, der bisherige Boxoffice-Rekord aus dem Jahr 2012 mit einer Steigerung um rund 13 Prozent geradezu pulverisiert. "Schnee von gestern" mag man da sagen. Und doch ist es unumgänglich, sich diese Fabelzahlen noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, will man 2016 realistisch bewerten.Dass diese Bewertung schon jetzt erfolgen kann, ist der Tatsache geschuldet, dass ComScore auch für das Gesamtjahr bereits vorab Auswertungen auf Basis der Overnight-Datenerfassung in den Kinos veröffentlicht hat. Der Clou daran: Aufgrund des dortigen Erhebungszeitraumes 1. Januar bis 31. Dezember sind diese Daten sogar potenziell belastbarer als jene der (noch ausstehenden) offiziellen Jahresauswertung, die sich aufgrund der Erfassung kompletter Spielwochen vom 7. Januar 2016 bis 4. Januar 2017 erstreckt.Erwartungsgemäß bewegt sich das Minus gegenüber dem Vorjahr zwar im zweistelligen Prozentbereich - allerdings auf letztlich niedrigerem Niveau, als im Jahresverlauf mit seinen Höhen und Tiefen zweitweise zu befürchten stand. Unter dem Strich ging es beim Umsatz gegenüber dem Rekordvorjahr um 12,4 Prozent nach unten - was durchaus im Rahmen der Erwartungen liegt. Den Overnight-Daten von ComScore zufolge belief sich das deutsche Boxoffice im vergangenen Jahr demnach auf knapp 993,8 Mio. Euro. Die Prognose des VdF von Ende November wurde damit sogar noch übertroffen: Denn an den ComScore-Zahlen von 2014 wurde nicht etwa nur gekratzt, sie wurden um rund 40 Mio. Euro oder fast 4,2 Prozent übertroffen. Ein Vergleich, der sich geradezu aufdrängt: Denn sowohl 2016 als auch 2014 litt das Kinogeschäft unter Fußballgroßereignissen, namentlich EM bzw. WM. Allerdings konnte nicht nur ein Jahr mit ähnlichen Rahmenbedingungen geschlagen werden - auch das Kinoergebnis 2013 wurde übertroffen. Damit ist 2016 zumindest im Vergleich der Overnight-Daten von ComScore das drittstärkste Kinojahr der Geschichte. Tatsächlich sollte - und so viel Optimismus wollte vor gut einem Monat nicht einmal der VdF aufbringen - am Ende zum vierten Mal die Boxoffice-Milliarde überschritten werden. Ausschlaggebend ist bekanntermaßen die Diskrepanz zwischen den ComScore- und den (traditionell höheren) FFA-Zahlen, wobei letztere erst im Februar vorliegen. Gut sechs Mio. fehlende Euro sind aber immerhin eine denkbar niedrige Hürde.Wo es im vergangenen Jahr indes nicht annähernd für einen Platz auf dem Siegertreppchen der erfolgreichsten Kinojahre reichte, ist bei den Besuchern. Insgesamt wurden zwischen Neujahr und Silvester 2016 gut 115,8 Mio. Tickets verkauft, was knapp unter dem Niveau von 2014 und sehr deutlich unter jenem von 2013 lag. Tatsächlich muss man bis in das Jahr 1992 zurückgehen, um in den FFA-Statistiken eine niedrigere (105,9 Mio. Besucher) Zahl zu finden. Dennoch bewegte sich der jüngste Rückgang bei den Besuchern prozentual nur auf einem geringfügig höheren Niveau als jener beim Umsatz und lag bei 12,8 Prozent.Dass die Diskrepanz zwischen Besucher- und Umsatzentwicklung diesmal so gering ausfällt, ist den nur minimal gestiegenen Preisen für einen Kinobesuch zu verdanken: Musste man 2015 durchschnittlich noch knapp 8,54 Euro für das große Leinwanderlebnis berappen, waren es im vergangenen Jahr 8,58 Euro - ein Anstieg von nicht einmal 0,5 Prozent. Zum Vergleich: Von 2014 auf 2015 stiegen die Durchschnittspreise um ganze 37 Cent oder 4,5 Prozent - was zumindest teilweise auch auf die Auswirkungen des zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen neuen Mindestlohngesetzes zurückzuführen sein dürfte. Dennoch mag die enorme Preisstabilität 2016 überraschen, schließlich ist der Trend hin zu etwas kostspieligeren Premiumangeboten ungebrochen. Eine mögliche Erklärung wäre ein Einbruch beim 3D-Geschäft, entsprechende Daten sind den vorläufigen ComScore-Reports aber noch nicht zu entnehmen.Massiv eingebüßt haben 2016 deutsche Produktionen. Sie verloren im Jahresvergleich nahezu exakt ein Drittel ihrer Besucher und 34,6 Prozent des Umsatzes. Insgesamt fanden gut 22,3 Mio. Deutsche den Weg in heimische Filme und sorgten damit für Umsätze in Höhe von rund 164 Mio. Euro - im Jahr zuvor waren es noch mehr als 251 Mio. Euro. In Marktanteile übersetzt, entfielen auf deutsche Filme 19,3 Prozent der Gesamtbesuche und 16,5 Prozent der Umsätze - die schlechtesten Werte seit 2012 (damals 17,2 bzw. 15,3 Prozent). Anzumerken ist, dass die FFA deutlich höhere Werte ausweisen wird, wenn sie ihre Jahresbilanz vorlegt. Denn anders als ComScore berücksichtigt sie auch minoritär deutsche Koproduktionen wie " The First Avenger: Civil War ", der auf Rang vier der meistgesehenen deutschen (Ko-)Produktionen landen würde.Auf einen Mangel an deutschen Produktionen ist deren zuletzt schwacher Marktanteil indes nicht zurückzuführen - ganz im Gegenteil. Sagenhafte 256 deutsche Neustarts zählte ComScore für 2016. Im Jahr davor waren es noch 184 - was einen Anstieg um 39 Prozent bedeutet. Wohlgemerkt tanzte 2015 mit seiner Anzahl an deutschen Neustarts im Fünf-Jahres-Vergleich nicht etwa sonderlich aus der Reihe, 2014 waren es 198, in den beiden Vorjahren jeweils 186. Tatsächlich lässt sich die generell außergewöhnlich hohe Zahl an Neustarts im vergangenen Jahr (769 gegenüber 708 im Vorjahr) einzig und alleine auf die Schwemme an lokalen Produktionen zurückführen: 2016 starteten erheblich mehr deutsche als amerikanische Filme in den hiesigen Kinos, die Zahl der US-Starts ging insgesamt um acht auf zuletzt 208 zurück.Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

