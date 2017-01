Deutscher Kamerapreis prämiert erstmals Outdoor Filme

Ab sofort bis 17. Februar können sich Kameraleute sowie Editorinnen und Editoren für den Deutschen Kamerapreis bewerben, der am 24. Juni in den WDR -Studios in Köln vergeben wird. Verliehen wird die Auszeichnung in den Kategorien Kinospielfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm, Journalistische Kurzformate und Dokumentarfilm/Dokumentation. Darüber hinaus werden zwei mit jeweils 5.000 Euro dotierte Nachwuchspreise und ein Preis in der 2013 eingeführten Wechselkategorie vergeben. Sie widmet sich in diesem Jahr dem Outdoor Film. Gefragt sind hier nicht nur Tier- und Naturfilme, sondern auch Filme mit dokumentarischem Charakter über Outdoor-Aktivitäten wie Bergsteigen, Wildwassersport, Tauchen usw.Christoph Augenstein, Geschäftsführer Deutscher Kamerapreis: "Neben den klassischen Natur- und Tierfilmen hat sich in den letzten Jahren eine enorme Szene rund um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten entwickelt. Diesen Kameraleuten, die oft mit ganz ungewöhnlichen Perspektiven die Zuschauer überraschen, wollen wir eine Plattform geben."Weitere Informationen zur Projekteinreichung unter www.deutscher-kamerapreis.de

