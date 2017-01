Deutsche Sektion der Visual Effects Society gegründet

Großansicht Florian Gellinger hat die Gründung der deutschen VES-Sektion initiiert (Bild: RISE FX) Florian Gellinger hat die Gründung der deutschen VES-Sektion initiiert (Bild: RISE FX)

Die 1997 in Hollywood gegründete Visual Effects Society (VES) bekommt eine deutsche Sektion. Initiiert hatte dies Florian Gellinger vom Berliner VFX-Studio Rise . Er hatte unter den deutschen VES-Mitgliedern mehr als 50 Unterschriften gesammelt, beim Vorstand eine Petition zur Gründung einer deutschen Sektion eingereicht und von dort jetzt das Go erhalten. Was ihn sehr erfreut, denn: "Wir schaffen uns damit auch so etwas wie einen Dachverband der regional ja recht zersplitterten deutschen VFX-Branche. Mit VES in Deutschland könnte es uns gelingen, den hiesigen VFXlern eine eigene Stimme gegenüber der Politik, den Produzenten oder den Förderinstitutionen zu geben und auch Impulse für den notwendigen Ausbau der Nachwuchsarbeit zu setzen. Gemeinsam können wir daran arbeiten, dass VFX den künstlerischen Stellenwert auch in der Außenwahrnehmung erhält, den es im Filmschaffen längst hat."Weltweit vertritt die VES in 33 Ländern rund 3.300 Filmschaffende aus allen Arbeitsbereichen der visuellen Effekte. Ihr Ziel ist es, VFX künstlerisch und wissenschaftlich zu entwickeln, zu fördern und herausragende künstlerische und persönliche Leistungen in diesem Bereich zu ehren. Dazu werden jährlich die VES Awards verliehen - in diesem Jahr am 7. Februar.

Quelle: Blickpunkt:Film

