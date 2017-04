Deutsche Fernsehstars rufen zum Gang an die Wahlurne auf

Großansicht Walter Sittler, hier in "Der Kommissar und das Meer", gehört zu den Initiatoren der "Initiative Wählen Gehen!" (Bild: ZDF/Stefan Erhard) Walter Sittler, hier in "Der Kommissar und das Meer", gehört zu den Initiatoren der "Initiative Wählen Gehen!" (Bild: ZDF/Stefan Erhard)

Auf Anregung von Schauspieler Walter Sittler und Akademiepräsident Gerhard Schmidt hat die Deutsche Akademie für Fernsehen die "Initiative Wählen Gehen!" ins Leben gerufen. In kurzen Spots, die auf der Facebook-Seite der Initiative zu sehen sind, rufen Sittler und SchauspielkollegInnen wie Dietmar Bär und Mariele Millowitsch zur Teilnahme an der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai und der Bundestagswahl am 24. September auf."Wir Fernsehschaffende sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzen unsere Popularität ein, um möglichst viele Wahlberechtigte zu motivieren, zur Wahlurne zu gehen oder die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen", so Sittler.Akademiepräsident Gerhard Schmidt erhofft sich einen Multiplikatoreneffekt: "Wir stellen die Spots allen Interessierten zur Verfügung und hoffen auf virale Verbreitung in den Social Media. Vielleicht animieren wir damit auch weitere Menschen, einen eigenen Spot zu produzieren und uns zu mailen."Spots können bei der Deutschen Akademie für Fernsehen unter der E-Mail-Adresse waehlen-gehen@daff.koeln eingereicht werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

