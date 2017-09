"Der Wedding kommt" als beste deutsche Webserie ausgezeichnet

Beim Webfest in Berlin ist die von UFA Lab für den öffentlich-rechtlichen Online-Jugendkanal funk produzierte Webserie "Der Wedding kommt" in der Kategorie Beste deutsche Serie ausgezeichnet worden.Die aus sechs Folgen bestehende Comedyserie war als erste deutsche Facebook-Serie von Jahresende 2016 an auf dem sozialen Netzwerk zu sehen gewesen. Im Mittelpunkt der größtenteils in der Berliner-U-Bahn-Linie U8 spielenden Serie stehen drei von Linda Marlen Runge Sina Tkotsch und Banafsche Hourmazdi gespielte Frauen Ende 20, die mit der U8 jede Woche zum Feiern vom Wedding nach Neukölln fahren.Regie führte Isabel Braak nach Drehbüchern von Valentina Brühning, Janina Rook und Ira Wedel . Als Produzenten fungierten Rebecca Ahlen und Kristian Costa-Zahn . Der Head of Creation bei UFA Lab freute sich sehr über die Auszeichnung: "Die Auszeichnung 'Beste Deutsche Serie' ist eine große Anerkennung der super Arbeit des gesamten Teams vor und hinter der Kamera. Der Preis erkennt somit nicht nur die Pionier-Arbeit als erste Deutsche Facebook-Serie an, sondern unterstreicht noch mal, dass wir auch inhaltlich hier eine sehr gute Arbeit abgeliefert haben. Der Award verleiht uns zudem Rückenwind für weitere fiktionale und Comedy Projekte. Unsere nächste Webserie werden wir bereits im November launchen."Weitere Informationen zum Webfest Berlin unter www.webfest.berlin Neben der Auszeichnung beim Webfest in Berlin ist "Der Wedding kommt" nach Angaben von UFA Lab auch für die Finalrunden der Webfests in Dublin und Manchester nominiert.

