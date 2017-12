"Der Pass" im Dreh

Großansicht Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek spielen die Hauptrollen in der achtteiligen Sky-Serie "Der Pass" (Bild: Sammy Hart) Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek spielen die Hauptrollen in der achtteiligen Sky-Serie "Der Pass" (Bild: Sammy Hart)

In Österreich finden derzeit die Dreharbeiten zur achtteiligen Sky-Original-Serie "Der Pass" statt, die Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Quirin Berg Max Wiedemann ) für Sky produziert. Als Koproduzent ist die österreichische epo-film an Bord.Die Hauptrollen in "Der Pass", die von Cyrill Boss und Philipp Stennert inszeniert wird, spielen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek . Jentsch spielt die junge Ermittlerin Ellie Stocker, für die ein Fall, den sie gemeinsam mit ihrem österreichischen Kollegen Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) lösen muss, zur ersten großen Herausforderung wird: an der deutsch-österreichischen Grenze wird eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden; weitere, symbolisch am Tatort arrangierte Leichen folgen. Für die Ermittler wächst der Druck, den Serientäter zu fassen. Dabei dringen sie immer tiefer in die dunklen Täler und anarchischen Bräuche der Region sowie in die wahnhafte Welt des Mörders ein."Die Entwicklung der Story unserer neuen deutschen Sky Original Production 'Der Pass' hat uns so begeistert, dass wir den Drehstart kaum erwarten konnten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wiedemann & Berg, den Regisseuren Cyrill Boss und Philipp Stennert sowie den beiden herausragenden Hauptdarstellern Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek", erklärt Marcus Ammon , Senior Vice President Fiction und Entertainment bei Sky Deutschland.Produzent Quirin Berg betont: "Wir freuen uns sehr in der aktuellen Serienlandschaft nun einen weiteren starken Akzent für Sky setzen zu dürfen. Inspiriert durch 'Die Brücke', eine der erfolgreichsten europäischen Qualitätsmarken in der internationalen TV-Welt, produzieren wir mit 'Der Pass' eine originäre deutsch-österreichische Thriller-Serie, die uns in die visuell überwältigende Welt der Alpen entführt. Wir sind sehr glücklich, dabei unsere Zusammenarbeit mit Cyrill Boss und Philipp Stennert fortführen zu können - zwei herausragenden kreativen Köpfen.""Der Pass" wird in der TV-Saison 2018/19 exklusiv bei Sky in Deutschland und Österreich ausgestrahlt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen