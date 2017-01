"Der Hunderteinjährige" gelingt Rekordstart in Schweden

Großansicht "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand" mit Rekordstart (Bild: Concorde/Nice FLX) "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand" mit Rekordstart (Bild: Concorde/Nice FLX)

Die Fortsetzung der schwedischen Hitkomödie "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" , startete in seiner Heimat noch besser als der Vorgänger. Mit 350.000 Kinobesuchern in der ersten Woche gelang dem Film nach Angaben des deutschen Verleih Concorde der beste Kinostart einer schwedischen Produktion aller Zeiten.Concorde bringt den Spaß, der auf Jonas Jonassons populärer Romanfigur basiert, am 16. März in die deutschen Kinos. Die Münchner werteten auch "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" in den deutschen Kinos aus und landeten 2014 mit 1,2 Mio. Besuchern einen Hit.Erneut setzte Felix Herngren , dieses Mal gemeinsam mit seinem Bruder Måns Herngren , Comedian Robert Gustafsson in der Titelrolle in Szene. Nice Flx produzierte mit Buena Vista International Sweden."Der Hunderteinjährige" ist in acht Kategorien für den schwedischen Filmpreis Guldbagge, der am 23. Januar verliehen wird, nominiert, u. a. in den Königskategorien Bester Film und Beste Regie.

Quelle: Blickpunkt:Film

