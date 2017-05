Der Filmtheaterkongress in Bildern

Großansicht Treffpunkt der deutschen Kinobranche: der Filmtheaterkongress KINO 2017 (Bild: Jan Bürgermeister/Fotostate.de) Treffpunkt der deutschen Kinobranche: der Filmtheaterkongress KINO 2017 (Bild: Jan Bürgermeister/Fotostate.de)

Wann und wo der Filmtheaterkongress im kommenden Jahr stattfindet, wird man vermutlich frühestens erfahren, wenn das Festival in Cannes seinen Termin für 2018 kommuniziert hat - schließlich bestünde ansonsten durchaus die Gefahr einer Überschneidung. Reichlich Gelegenheit also, den diesjährigen Kongress noch einmal Revue passieren zu lassen. An dieser Stelle finden Sie eine ganze Reihe von Impressionen einer Veranstaltung, die ebenso interessant wie facettenreich war.

Quelle: Blickpunkt:Film

