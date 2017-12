"Der Film als Kernelement"

Die Ziele, die ich mir gesteckt habe, habe ich mindestens angekratzt... (lacht)Ich wollte ein Medienunternehmen aufbauen, das mit seinen Firmen und Tochterunternehmen so vernetzt und integriert funktioniert, dass sich alle Bestandteile sinnvoll ergänzen. Wir haben knapp 600 Filme ins Kino gebracht, über Jahrzehnte die ganz großen Regisseure begleitet und tun das bis zu einem gewissen Grad heute noch. Natürlich hat meine Passion, die Leuten wie Federico Fellini Alain Resnais oder Louis Malle galt, in den letzten Jahren ein wenig abgenommen. Filmemachen ist mehr zu einem Handwerk geworden. Außer vielleicht Martin Scorsese oder Ridley Scott gibt es nicht mehr die Persönlichkeiten, mit denen ich in meiner Altersklasse gerne umgehe. Aber der Film war immer das Kernelement des Unternehmens, und dazu gehörten die Exkurse in Homevideo, in Filmtheater, eigene Fernsehsender und natürlich die Filmproduktion. Auch da haben wir mir nichts dir nichts über 100 Filmen zur Produktion verholfen.1977 bin ich in dieses Büro eingezogen. Die Tele München wird nächstes Jahr 50 Jahre in den Räumlichkeiten an der Kaufingerstraße residieren. Ich bin in meinem Berufsleben nie umgezogen, außer nach meinen Anfängen bei Leo Kirch über die Straße hierher. Es gibt eine bedeutungslose aber lustige Episode, dass Kirch auch einmal 50 Prozent der Tele München besaß, aber nur für ein halbes Jahr. Er traf Anfang der 70er Jahre zu Zeiten von " Der Seewolf " und "Lockruf des Goldes" den Gründer der Tele München, Walter Ulbrich, am Flughafen und schlug ihm eine Zusammenarbeit vor. Aber die beiden sind sich so schnell und vehement in die Wolle geraten, dass die gemeinsame Unternehmung rasch wieder aufgelöst wurde. Besondere Verschwörungstheoretiker könnten deswegen in den Archiven der Handelsregister Spuren von Kirch bei der Tele München finden.Die Tele München hat nie Auftragsproduktionen gemacht, sondern als einzige Firma auch in den 70er Jahren immer nur mit einem Eigenanteil für den Sender produziert. Anders als den vielen anderen Produktionsunternehmen ist ihr damit von Anfang an das hinderliche Problem erspart geblieben, keine Rechte zu besitzen. Nach soundsoviel Jahren Nutzung durch das ZDF fielen die Rechte wieder an die Tele München zurück. Die längsten Vergaben beliefen sich auf zehn Jahre, so dass schon im Jahre 1984 "Der Seewolf" wieder der Tele München gehörte. Auftragsproduktionen haben wir auch in meiner Zeit nie gemacht, wir brachten immer einen Prozentanteil selbst ein. Das hat dem Rechtestock der Tele München, neben den Zukäufen im Ausland natürlich, sehr gut getan. Selbst die Rosamunde-Pilcher -Verfilmungen oder " Hubert und Staller " sind keine Auftragsproduktionen.Der Rechtehandel wurde mir schon im Herbst 1968 eingebläut, als ich als junger Mann zum ersten Mal Leo Kirch getroffen habe. Der verlangte von mir, alle Rechte "in perpetuity" zu erwerben, 30 Jahre seien nicht genug. Damals sollte ich den schon 80jährigen Pianist Artur Rubinstein, der mit Deutschen eigentlich keine Geschäfte mehr machen wollte, dazu bewegen, für die Unitel ein Klavierkonzert aufzunehmen. Später habe ich für mich beschlossen, nichts "in perpetuity" abzugeben. Auch wenn man das als 22-Jähriger noch nicht so ganz begreift, bin ich von der Idee konditioniert worden, dass man für einen Rechtestock, von dem man später einmal leben könnte, wie ein Eichhörnchen sammeln muss. Darum haben wir auch immer gekämpft. Es gab Zeiten, in denen die ARD so etwas nicht machen wollte, und wir für sie nicht produziert haben. Mit den privaten Sendern und dem neuen Wettbewerb sind die Verhältnisse jetzt hier so, wie sie in Frankreich, Italien oder England immer schon waren. Man verrichtet seine Arbeit mit Gewinn und HU, damit eine unabhängige Entwicklung für eine Firma überhaupt möglich ist. Denn der notwendige Cash-Flow kommt aus der Wiederverwertung von Rechten, die sich ansammeln.Durch die Entwicklung im Markt ergaben sich immer neue Chancen. Als ich bei Kirch angefangen habe, träumte noch kein Mensch von einer Videokassette. Als es sie Ende der 70er Jahre gab, hatte ich die Chance, Vestron Video zu kaufen, die zur Concorde Home Entertainment wurde. Ab 1984 ergaben sich Möglichkeiten, das Aufkommen des privaten Fernsehens mitzubegleiten. Eine Zeitlang waren wir einer der großen Sat.1 -Gesellschafter und haben mit Tele 5 und später TM3 weitere Sender entwickelt. Wir haben unsere Chancen genutzt, wenn sie sich geboten haben, ob durch den technologischen Fortschritt, Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen des dualen Rundfunksystems oder später durch On-Demand-Angebote, durch SVoD oder TVod. Mit unseren Beteiligungen an den Load Studios, Storied Media, Filmtastic oder OnDemand loten wir frühzeitig aus, was für unseren Rechtestock und die Produktionskapazitäten gute und ertragreiche Gelegenheiten sind.Ich habe zwar oft Mergers & Acquisitions betrieben, - ich erinnere an Capital Cities/ABC, an Thomas Haffa , an Murdoch oder Berlusconi, - aber eigentlich war die Tele München immer ein eigentümergeführtes, mittelständisches Unternehmen in der Größenordnung von 250 bis 500 Mio. Euro Umsatz. Vor einigen Jahren ist auch durch die digitale Entwicklung mit Amazon und Netflix die Erkenntnis gewachsen, dass wir noch stärker auf den Content setzen sollten und nicht auf die Verbreitung, bei der wir in unserer Größenordnung Schwierigkeiten haben mitzuspielen. So haben wir eine Beteiligung wie ATV ersetzt durch eine Beteiligung bei Odeon Film . Heute sind wir internationaler aufgestellt, und generieren mehr Content. Damit haben wir uns gut behauptet. Ich war sehr stolz, dass Variety 2017 ein Unternehmen, das es jetzt immerhin fast 50 Jahre gibt, als eines der Top 500 Medienunternehmen weltweit anerkennt. Den vielen Gletscherspalten in diesem Geschäft, in denen viele Konkurrenten verschwunden sind, konnten wir über die Jahre immer erfolgreich ausweichen.Für ein Familienunternehmen ist dieses Unternehmen unglaublich wertvoll geworden und auch geblieben. Und ich wünsche mir, dass es mindestens die nächsten zehn, 15 Jahre so weiter geht. Sicher wird man noch viele Korrekturen vornehmen müssen. Wir werden uns genau ansehen, ob der amerikanische Independentmarkt noch tragfähige Ware liefert. Vor dem Hintergrund des Kosten-Nutzen-Verhältnisses müssen wir auch die Frage beantworten, ob die Kinoherausbringung eine Notwendigkeit ist, um den Rechtehandel weiter zu bestücken. Man merkt, dass die Fernsehsender immer weniger auf die Einspielzahlen achten. Ob ein Film nun 100.000 oder 600.000 Zuschauer erreicht hat, ist ihnen fast egal. Zu viele sollten es auch nicht sein, weil sie sonst befürchten, dass den Film schon jeder gesehen hat. Wir müssen genau analysieren, ob es sich lohnt, auf dem AFM hinter den wenigen geeigneten Filmen herzujagen, aus denen dann die Hauptdarsteller herausgeschnitten werden, wenn sie sich ungebührlich benehmen.Die Odeon Film schafft sieben laufende Serien, von "Ein Fall für zwei" über "Der Staatsanwalt" bis zu "Der Kriminalist" , die Tele München produziert gemeinsam mit Oliver Mielkes Entertainment Factory die 122. Folge von "Hubert und Staller". Innerhalb der Odeon produziert Prisma über zwölf Nonfiction-Entertainment-Formate, teils für RTL II , teils für andere Sender. Wir produzieren die großen Miniserien, ab Januar nächsten Jahres "Der Name der Rose". Wir investieren in Content mit Partnern, aber auch in eigener Regie in Spielfilmproduktionen wie Oskar Roehlers neuen Film "Subs" "Immenhof" oder "Burg Schreckenstein" . Sie ersetzen auch kurzfristig amerikanische Filme, wenn die nicht rechtzeitig fertig werden oder sich als nicht kinotauglich erweisen."John Wick" wird es sicher weiter geben. Und Teil drei wird hoffentlich auch eine Million Besucher erreichen. Wir werden auch ganz bestimmt weiter im künstlerischen Segment nach Filmen fischen, auch wenn sie wie "Radiance" nur Aussicht auf geringe Besucherzahlen haben. In unserer Verleihstaffel werden etwas mehr heimische Produktionen zu sehen sein, statt drei vielleicht fünf Filme. So sieht es im Moment für 2018 und 2019 aus. Und wir werden uns wieder ganz große Abenteuer leisten wie mit Playmobil, die dann auch nur im Zusammenspiel vermarktet werden können.Ich sage mal ganz prosaisch und unromantisch: dahin, wo sich das Geld hinverlagert. Mit oder ohne "Fack Ju Göhte 3" ist der Kinoerlös in den letzten Jahren in Deutschland in einem desolaten Zustand. Das wird zwar alles immer von allen Politikern und Funktionären bejubelt, aber letztendlich ist die Milliarde Euro Boxoffice völlig unerheblich, wenn man sich vorstellt dass alleine ARD und ZDF acht Milliarden Euro Gebühren generieren...Tatsächlich fließt auch vom Kinoumsatz nur der geringste Teil an die Filme zurück. Was an Verleihnetto nach Abzug der Vorkosten im deutschen Markt übrig bleibt, ist einfach kläglich. Damit ist auch alles gesagt. Eine Miniserie wie "Der Name der Rose" kostet 26 Mio. Euro, und ich würde mich sehr irren, wenn man damit nicht etwa 30 Mio. an Erlösen erzielen kann. Und das mit einem großen Projekt, das nicht schwieriger als ein Spielfilm umzusetzen, aber dafür berechenbarer und langlebiger ist. Wir sind in der Tele München fast ein bisschen spezialisiert auf diese vielleicht nicht originellste Kategorie der Remakes vom " Seewolf " über " Moby Dick " bis zur "Kartause von Parma" . Und ich hoffe, dass wir in 30 oder 40 Jahren immer noch den einen oder anderen Stoff finden wird, von dem es sich lohnt, ihn nach dieser langen Zeit noch einmal zu erzählen.Ich sehe mir diese You-Tube-Formate immer noch gerne an, lasse mir alles erklären und wundere mich, was es ist. Aber das Geschäftsmodell wage ich nicht mehr zu beurteilen. Ich weiß nicht, welche Anteile des deutschen Marktes heute in fünf Jahren noch beim linearen Fernsehen mit oder ohne Mediathek liegen. Diese Diskussionen, was öffentlich-rechtliches Fernsehen noch alles dürfen und leisten soll, werden ja von den Verbänden geführt. Ich bin weder dafür, dass man der ARD verbietet, eine Mediathek zu führen, noch bin ich für ein uferloses Ausbauen von Fernsehkanälen, wobei man die teilweise schon wieder schließt, die neulich noch unabdingbar waren. Ich erinnere mich noch, dass ich zur Eröffnung des ZDF-Theaterkanals dem damaligen Intendanten, Herrn Stolte , die "Molière" -Verfilmung von Ariane Mnouchkine geschenkt habe, weil ich dachte, sie würde dort ein schönes Plätzchen finden. Den Theaterkanal sucht man heute längst vergeblich. Dafür gibt es immer neue Versuche, das junge Publikum mit etwas zu stimulieren, das auch nicht so toll funktionieren kann, wenn es mit ungeeigneter Handschrift daherkommt. Proust hat auch nichts für Teenager geschrieben.Nein, ehrlich gesagt gibt es heute kein Objekt der Begierde, das ich nicht nach eingehender Prüfung doch nicht erworben oder lieber verworfen habe. Mit Sicherheit hätte ich gerne einen Spielfilm produziert oder mitproduziert, der alle Preise bis zum Oscar bekommt. Für die "Rosenstraße" haben wir immerhin einen Goldenen Löwen in Venedig erhalten, aber Summa cum laude ist beim Spielfilm der Oscar. Natürlich war mein Selbstverständnis nie, ein Produzent wie Bernd Eichinger zu sein. Dagegen hat es mit Emmys im Fernsehbereich sogar mehrmals geklappt. Aber das gehört definitiv nicht zu den Dingen, die mich nachts nicht schlafen lassen. Lieber hätte ich besser Cello gespielt, als einen Oscar-gekrönten Film zu machen.Die gibt es im Bereich der klassischen Musik. Bei uns sind in den vierzig Jahren einige Perlen mit Ikonen der Musikgeschichte wie Glenn Gould, Vladimir Horowitz oder Mstislaw Rostropowitsch entstanden. Das sind Werke, auf die ich wirklich gerne zurück blicke, auch weil ich mich erinnere, unter welchen Schwierigkeiten diese Produktionen damals entstanden sind. Es gehörte viel dazu, diese Künstler zu überreden, ihre Kunst auch dem Bild zu öffnen. Auch im Fernsehen gibt es viele schöne Produktionen, an die ich mich gerne erinnere, etwa an einen unserer ersten Filme, als Fritz Buddenstedt noch die Tele München mit mir hatte, nach dem Roman "Maschenka" von Vladimir Nabokov. Und natürlich waren der spätere "Seewolf" und "Moby Dick" große Ritte, die sich nach zögerlichem Vorverkauf sehr gut gemacht haben. Auch "Hubert und Staller" ist ein sehr gelungenes Unterfangen, wenn man sich überlegt, dass sieben oder acht Projekte von der ARD gestartet wurden, um für den Vorabend unterhaltsame Krimis zu entwickeln, und als einziges dieses übrig geblieben ist. Wir sind nun bei Folge 118!Das waren meine Bemühungen in meinen Entwicklungsjahren in der internationalen Produktion und Koproduktion Fuß zu fassen. Ich bin mit fünf, sechs Sprachen aufgewachsen und durfte bei Kirch diese frühen Schritte gehen. Das war verbunden mit Hunderten von Reisen nach London, Paris und Rom, bei denen man auf einen europäischen Kulturkreis aus hauptsächlich öffentlich-rechtlichen Fernsehmachern stieß. Wenn mit ihnen immer wieder die Quadratur des Kreises gelang, europäische Großproduktionen herzustellen, und dabei "Die Kartause von Parma" heraus gekommen ist, war das etwas ganz Besonderes. Deswegen habe ich mich auch so sehr auf "Der Name der Rose" gestürzt, weil es dem sehr ähnlich ist, womit ich angefangen habe.Ja, fast komplett. Als er 2012 in die Firma gekommen ist, habe ich ihm geraten, dass er sich suchen müsse, was für seinen Wirkungskreis bei der Tele München maßgeschneidert ist und ihm dabei freie Hand gelassen. Wir schauen uns wie alle Unternehmer immer wieder geeignete Möglichkeiten an, und während ich mir die Film- und Rechtehändler ansehe, schaut er sich um, was es sonst so gibt. Reine M&A-Geschäfte mache ich jetzt keine mehr, höchstens noch im Produktionsbereich rund um die Odeon Film, aber neue digitale Medien sind alleine sein Geschäft.Bei Cinemaxx bin ich wirklich nur eingestiegen, weil ich Achim Flebbe schon in den 80er Jahren mitfinanziert habe, als er noch das Holi-Kino in Hamburg geführt hat. Dort habe ich mich immer wieder engagiert, auch um ein profunderes Verständnis der Geschäftsgebaren unserer Partner im Markt zu entwickeln. Wenn man nicht weiß, dass ein Kino nur über den Consumer-Goods-Verkauf funktioniert und nicht über die Filmmieten, hat man deren betriebswirtschaftliche Quadratur nicht verstanden. Bei Cinemaxx gab es die Möglichkeit einzusteigen, als es der Kinokette nicht sehr gut ging. Diese Möglichkeit habe ich wie viele andere aus Übermut ergriffen.Wir haben deswegen für keinen Cent mehr Concorde Film dort gespielt. Für die unmittelbare betriebswirtschaftliche Analyse unseres Unternehmens war die Beteiligung nicht erforderlich. Es war auch immer eine separierte Investition. Die Tele München war nie Gesellschafter von Cinemaxx, sondern das war ich selbst. Wir mussten dann auch viele Kapitalerhöhungen vornehmen und mehr Geld reinstecken, Kinos wurden abgebaut und andere saniert. Wir haben Grundstücke in der Türkei verkauft, die für die Expansion gedacht waren. Es ging für mich in Geschäftsfelder, die mich immer wieder stimuliert haben, weil sie neu für mich waren. Plötzlich ist man Immobilienhändler in der Türkei. Spaß beiseite! Cinemaxx war immer eine Investition neben, aber eben nicht im Geschäftsfeld der Tele München, deswegen habe ich gerne verkauft, als es soweit war. Mit Vue habe ich auch einen angenehmen Partner gefunden, der ihnen gut getan hat.Österreich war eine leicht patriotische Anwandlung. Ich habe nie verstanden, warum man ausgerechnet in Österreich kein privates Fernsehen etablieren können sollte. Als ich vor 45 Jahren angefangen habe, gab es in Finnland privates Fernsehen, also in vergleichbar kleinen Ländern mit vergleichbar wenig Population. Auch in Ungarn haben wir Privatfernsehen erfolgreich etabliert. Ich dachte, dass ich genügend Erfahrung habe, um zu erkennen, an welchen Parametern ein Privatsender in Österreich seinen Breakeven erreichen würde. Wir haben den Sender immerhin fast 17 Jahre betrieben, das war also kein Parcours, den man einfach schnell gerissen hat. Und wir haben dort viel Programm abgesetzt und Tausende Spielfilm- und Serientermine mit unserer Ware bestückt. Ich muss niemandem leid tun, weil ich dort viel Geld verloren habe. Aber zum Schluss war der politische Wille, sich ein ordentliches duales Rundfunksystem zu halten, bei keiner Partei vorhanden.Die liegt darin zu erkennen, dass für die Fernsehsender die Ware Spielfilm nicht mehr annähernd den Stellenwert hat wie in vergangenen Jahren. Das bedeutet, rechtzeitig von Fehlinvestitionen in einem Segment abzusehen, das offenbar nicht mehr so stark genutzt wird. So wie die Leute auch nicht mehr gerne acht Gänge mit vielen Sößchen essen. Das ist bei ARD und ZDF ganz klar erkennbar, aber auch bei RTL und ProSieben . Es gibt nur noch bei den Sendern der zweiten und dritten Generation eine relativ rege Spielfilmprogrammierung, natürlich zu ganz anderen Konditionen. Das ist ein elementarer Punkt, der in den nächsten Jahren seine Auswirkungen auf das Kaufverhalten im internationalen Markt wie hier bei den Produktionsvorhaben haben wird.Wenn ich nur unser Kerngeschäft berücksichtige, haben wir über die letzten 20 Jahre eigentlich immer etwa 250 Mio. Euro Umsatz gemacht. Diese Größe ist sehr konstant wie auch unser Ertrag mit 40 bis 45 Mio. Euro. In den letzten Jahren hat der Spielfilmanteil mit Sicherheit um zwei Drittel abgenommen. Letzte Woche habe ich an einem Tag 27 Programme von der Tele München im deutschen Fernsehen gefunden. Unsere Filme sind immer noch unterwegs, weil sie für drei, vier Ausstrahlungen vor fünf Jahren verkauft wurden. Aber der Stellenwert des Spielfilms bei der Tele München, hat stark abgenommen. Der Rückgang, der zuletzt durch VoD, Amazon-Output-Deals, Pay-TV und einen in Deutschland immer noch verblüffend starken HomevideoMarkt abgemildert wurde, bringt einfach mit sich, dass man in andere Formen des Contents umschichten muss, und das sind Serien, Krimis, eben unsere Odeon-Produktionen.Wegen dieser Serien sind wir nie wieder in einen Output-Deal eingestiegen. Die gekauften Serien bringen einen effektiv als Händler um. Wenn Sie einem Studio sechs Stunden- und drei Halbstundenserien abnehmen und so eine Serie Jahre nach dem Ureinkauf immer noch in Amerika mit einem halben Prozent Marktanteil läuft, bezahlen Sie jedes Jahr Millionen Euro dafür, dass niemand sie mehr senden will. Post Faktum hat sich der gesamte Deal dann in ein Riesendefizit gedreht. Es gibt heute noch Serien wie "Supernatural" , die in der elften Staffel auf ProSieben laufen. Die Amerikaner haben lange darauf bestanden, "lifetime of the series" zu lizensieren, d.h., solange sie in Amerika produziert wird, muss der arme Lizenznehmer in Deutschland diese Serie auch abnehmen.Wenn man sich Amazon, Sky , Hulu, Netflix oder die deutsche Telekom ansieht, also alle, die jetzt um Abonnenten buhlen, um sie langfristig zu binden, und dabei immer mehr Inhalte wie "Babylon Berlin" oder "Dark" generieren, die in den großen lokalen Märkten herausstechen, dann sind das zukünftig auch unsere Kunden. Die befinden sich auch heute schon im Gespräch mit den Produktionseinheiten, weil sie ja selbst nichts produzieren, und ihnen werden genauso Projekte angeboten, wie ARD, ZDF, ProSieben und RTL.Die Met läuft auch ohne mich. Einmal im Jahr bekommen wir die zehn Termine. Alles weitere ist Aufgabe der Marketingabteilung, und der Concorde Filmverleih kümmert sich um die Vermietung. Ich selbst gehe zweimal im Jahr an die Met, weil ich im Board sitze. Das ist wie eine goldene Anleihe, die man gezeichnet hat. Weil sie sich so schön entwickelt hat, läuft sie mit 300.000 Besuchern im Jahr, und die Kinos wollen lieber früher als später wissen, ob sie die Übertragungen wieder zeigen können. Ich weiß auch nicht, ob so etwas endlich ist, noch sieht es nicht danach aus. Wir haben dieses Jahr wieder sehr gute Zahlen bei den ersten Produktionen geschrieben. Und für mich ist es eine schöne Beschäftigung, am Samstagabend zu sehen, wie die Kinos ausgelastet sind.Meine Intention ist unverändert. Nach meinem Geburtstag will ich mich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, und die Entscheidungen meinem Sohn überlassen. Das heißt nicht, dass ich nicht immer noch im Aufsichtsrat der Odeon und in der Gesellschafterversammlung bei RTL2 meine drei Termine im Jahr haben werde, aber ich werde nicht mehr zu jeder Filmmesse fahren und mich unter Palmen instruieren lassen. Allerdings werde ich die spezifischen Eigentümerstrukturen der Tele München nicht sofort ändern, das ist steuerrechtlich in Deutschland gar nicht so einfach.Der Rauhaardackel braucht besondere Zuwendung und wird sie auch bekommen (lacht). Ich will gar nicht bestreiten, dass das eine grundlegende Änderung der Lebensgewohnheiten darstellt. Man hat sich über die Jahre so oft über Leute beschwert, die ihren Abgang nicht geschafft haben, dass man mindestens die Pflicht hat, selbst darüber nachzudenken, wie man das besser macht, auch wenn es einem nicht immer sofort gefällt. Der Tag im Büro wird in den ersten drei Monaten auf zwei pro Woche zurück gefahren. Das ist wie eine Entwöhnung, aber es ist mir nicht bange. Und der eine oder andere wird vielleicht noch eine Geschäftsidee vorbeitragen, die man nicht unbedingt machen wird, aber anschauen kann man es sich immer...Das Gespräch führte Ulrich Höcherl

