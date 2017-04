DeinKinoticket knüpft neue Partnerschaft

Die Betreiber von DeinKinoticket sind eine strategische Partnerschaft mit den Volksbanken Raiffeisenbanken eingegangen, deren eigenes Entertainment-Portal nun mit der bundesweiten Online-Ticketplattform verknüpft wurde. Ab sofort können Kreditkartenkunden der Volksbanken Raiffeisenbanken DeinKinoticket.de im Rahmen des Portals www.vr-entertain.de nutzen. Neben der üblichen Möglichkeit, deutschlandweit Wunschfilme in einem der angeschlossenen Kinos zu finden und über die jeweilige Betreiberseite zu buchen, bietet das VR-Portal sienen Nutzern zusätzlich die regelmäßige Möglichkeit, an filmbezogenen Gewinnspielen teilzunehmen. Besonders wichtig aus Marketingsicht: Laut der Betreiber von DeinKinoticket.de wird die Bewerbung dieser Kooperation bis zu 30 Millionen Kunden der angeschlossenen Volksbanken Raiffeisenbanken auf verschiedenen Kommunikationskanälen erreichen. Mit der strategischen Partnerschaft verfolgen beide Partner das Ziel einer langfristigen Kooperation.Das VR-Entertainment-Portal ist ein Service, der seit Oktober 2016 den Kreditkarteninhabern der Volksbanken Raiffeisenbanken exklusiv zur Verfügung steht. Auf dem Portal finden diese Tickets für Kino-Highlights, Konzerte, Musicals, Shows und Sportveranstaltungen. Neben der Teilnahme an Gewinnspielen bietet das Portal weitere Vorteile - wie etwa einen sogenannten Ticket-Butler. Das VR-Entertainment-Portal wird von der booker GmbH in Kooperation mit der DZ Bank betrieben."Wir freuen uns, mit dem VR-Entertainment-Portal einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir deutschlandweit neue Kundengruppen erschließen und für das Thema Kino begeistern können. Mit der bundesweiten Verbreitung der Ticketplattform DeinKinoticket.de wurde der Grundstein für eine Partnerschaft mit innovativen neuen Konzepten gelegt. Wir freuen uns über den ersten gemeinsamen Schritt", erklärt Joe Fuhrmann , Geschäftsführer von DeinKinoticket.Christian Aigner, Geschäftsführer der booker GmbH und Vertreter des VR-Entertainment-Portals, ergänzt: "Wir sind stolz, mit DeinKinoticket.de einen Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir den Kreditkartenkunden der Volksbanken Raiffeisenbanken im Rahmen des VR-Entertainment-Portals ein erweitertes Kinoerlebnis bieten können - und der uns dabei unterstützt, in diesem Segment als 'First Mover' im deutschen Bankenmarkt ein klares Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Marktteilnehmern zu etablieren."Aktuell stehen auf DeinKinoticket.de knapp 1900 Leinwände für den Ticketkauf zur Auswahl, darunter die rund 1500 der fünf großen Ketten als Gründungsgesellschafter. Auf Verleihseite wird die Plattform bislang von folgenden Unternehmen aktiv unterstützt: Central KSM (über 24 Bilder ), Neue Visionen Universal und Warner Bros . Beim Filmtheaterkongress in Karlsruhe werden weitere Neuigkeiten bei einer Präsentation am Mittwoch, den 10.05. um 17:15 vorgestellt. Voraussichtlich wird dazu auch ein neuer, großer Verleihpartner zählen.

