DeinKinoticket: Eines für Alle

Gut ein Jahr nach ihrem Start weist die Ticketingplattform DeinKinoticket.de noch immer deutliche Lücken auf. Längst ist das Feld der Verleiher nicht geschlossen und jenseits der rund 1500 Leinwände der fünf großen Ketten als Gründungsgesellschafter wurden bislang nur für etwa 400 weitere Säle Verträge mit Kinobetreibern unterzeichnet. Damit verfügt das Portal zwar über eine durchaus nennenswerte Abdeckung - aber eben noch nicht über die Reichweite, die dem Anspruch als hinsichtlich Content wie auch Spielstätten tatsächlich "flächendeckendem" Angebot entsprechen würde. Konkrete Zugriffszahlen werden ohnehin nicht kommuniziert.Allerdings: Es geht voran, wenn auch nicht ganz so schnell wie erhofft. Auf dem Filmtheaterkongress jedenfalls konnte Geschäftsführer Joe Fuhrmann gute Nachrichten verkünden: Mit Walt Disney hat nun auch der Marktführer des vergangenen Jahres eine Kooperation unterzeichnet, damit fehlen aus dem Reigen der US-Majors nur noch Sony und Paramount . Und auch der Stuttgarter Verleih Kinostar unterzeichnete im Umfeld des Kongresses. Hinzu kommen neu geknüpfte Partnerschaften wie jene mit Microsoft oder dem Entertainment-Portal der Volksbanken Raiffeisenbanken, die die Sichtbarkeit des Portals beim Endverbraucher erhöhen sollen.Dass man Disney an Bord holen konnte, habe nicht zuletzt an einem neuen Add-On gelegen: Filmspezifischen Seiten, die im Grunde wie eine Landing Page funktionieren - über die ein Kauf aber auch zurückgemeldet werden kann. Schon zu " Guardians of the Galaxy Vol. 2 " habe Disney mit einer solchen Seite gearbeitet, nun folge eine weitere zu " Pirates of the Caribbean ". Warner wiederum nutzte diese Form der Aufmerksamkeitssteuerung zuerst für " Kong: Skull Island ", jetzt kommt " Wonder Woman ".Der Hamburger Major sprach sich in Karlsruhe sehr deutlich für das Engagement bei DeinKinoticket.de aus. Das Portal entspreche dem, was man schon lange gesucht habe. Man freue sich, eine Lösung gefunden zu haben, bei der beide Seiten zusammenwachsen würden; wo sich Werbedruck bündeln ließe, um zusätzliche Verkäufe für die Kinos zu generieren. Die Kernbotschaft, die sich an Verleihkollegen wie Kinobetreiber gleichermaßen richtete: Besonders wichtig sei es Warner, mit einem Partner zu arbeiten, der aus der Branche komme. Man habe kein Interesse daran, mit Mittelsmännern zu sprechen. Ein überaus deutlicher Fingerzeig in Richtung derjenigen, die nach eigenem Bekunden darauf abwarten, dass ein Dritter eine womöglich noch ausgereiftere Lösung präsentiert.Apropos "ausgereifter": Im Rahmen der Messepräsentation wurde noch eine Innovation in Aussicht gestellt, die das Portal aus Kundensicht tatsächlich auf das sprichwörtlich nächste Level heben würde. Getreu dem Motto "Der Weg zum Ticket ist das Entscheidende" arbeite man aktuell daran, die Bezahlung so einfach wie möglich zu gestalten. Sprich: Wer über DeinKinoticket.de ein Ticket bucht, soll perspektivisch in die Lage versetzt werden, die Bezahlung bei sämtlichen teilnehmenden Häusern über einen einzigen Account abzuwickeln. Das wäre in der Tat ein nennenswertes Serviceplus.

