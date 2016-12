Debbie Reynolds ist tot

Großansicht 84-jährig verstorben: Debbie Reynolds 84-jährig verstorben: Debbie Reynolds

Es ist der zweite Todesfall in der Familie innerhalb kürzester Zeit: Einen Tag nachdem "Star Wars"-Star Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren verstorben ist, kam nun die Nachricht vom Tod ihrer Mutter Debbie Reynolds . Wie US-Medien berichten, erlag die 84-jährige Hollywood-Diva am Mittwoch den Folgen eines Schlaganfalls. "Sie wollte bei Carrie sein", zitiert "Variety" ihen Sohn Todd Fisher.Debbie Reynolds wurde 1952 an der Seite von Fred Astaire in "Singin' in the Rain" bekannt und war in den Fünfziger- und Sechzigerjahren einer der größten Stars bei MGM. Zu ihren bekanntesten Filmen zählten in dieser Zeit "Tammy" sowie "Goldgräber-Molly" , für den sie eine Oscar-Nominierung als beste Schauspielerin einheimste. Aber auch mit ihrem Privatleben machte Reynolds Schlagzeilen. So kam es Ende der Fünziger zu einem Skandal, als ihr Ehemann, der Sänger Eddie Fisher, sie wegen Elizabeth Taylor verließ. In ihrer späteren Karriere war Debbie Reynolds u. a. in der Sitcom "Will & Grace" zu sehen.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen